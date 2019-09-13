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      Предлагаем одновременно провести местные выборы по всей Украине, – глава МИД Пристайко

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      Выборы
      Выборы / 24 канал

      Власть хотела бы провести местные выборы по всей стране, включая территории Донбасса, которые временно не подконтрольные Украине.

      Об этом глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко сообщил информагентству "Интерфакс-Украина".

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      По нашему мнению, идеально было бы провести выборы одновременно по всей стране, но пока сделать это не представляется возможным. У них (на оккупированных территориях Донбасса – 24 канал) фейковые выборы проходили уже дважды, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории Украины, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно,
      – сказал он.

      Глава МИД в то же время высказался относительно так называемой "формулы Штайнмайера", которую все чаще начали вспоминать в контексте собрания "нормандской четверки" и дальнейшего решения ситуации на Донбассе.

      "Формулу Штайнмайера", которую согласовал Петр Порошенко, мы как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", – сказал он.

      Пристайко подчеркнул, что "в формуле нет ничего интересного или такого, чтобы обвинять кого-то в измене или победе".

      Что такое "формула Штайнмайера"?Алгоритм, с помощью которого бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предлагал решить сложную ситуацию на Донбассе. Формула была предложена в 2015 году. Ее алгоритм – параллельное выполнение политических пунктов и вопросов безопасности. К примеру, сначала запускается в действие закон о выборах, затем отводятся войска. После этого проводятся выборы и после их признания ОБСЕ Донбассу предоставляют особый статус. Затем – полный вывод незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей.

      Когда в Украине должны состояться выборы в местные советы?

      Согласно Конституции Украины, они проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы запланированы на октябрь 2020 года. Однако не все так просто.

      В частности, вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". В то же время, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.

      К теме: В "Слуге народа" снова заговорили о досрочных местных выборах

      Несмотря на это, многие эксперты прогнозируют, что новая власть захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Местные выборы 2020 Вадим Пристайко МИД Украины
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