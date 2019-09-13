Предлагаем одновременно провести местные выборы по всей Украине, – глава МИД Пристайко

Власть хотела бы провести местные выборы по всей стране, включая территории Донбасса, которые временно не подконтрольные Украине.

Об этом глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко сообщил информагентству "Интерфакс-Украина".

Актуально: Рада поддержала роспуск ЦИК

По нашему мнению, идеально было бы провести выборы одновременно по всей стране, но пока сделать это не представляется возможным. У них (на оккупированных территориях Донбасса – 24 канал) фейковые выборы проходили уже дважды, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории Украины, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно,

– сказал он.

Глава МИД в то же время высказался относительно так называемой "формулы Штайнмайера", которую все чаще начали вспоминать в контексте собрания "нормандской четверки" и дальнейшего решения ситуации на Донбассе.

"Формулу Штайнмайера", которую согласовал Петр Порошенко, мы как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", – сказал он.

Пристайко подчеркнул, что "в формуле нет ничего интересного или такого, чтобы обвинять кого-то в измене или победе".

Что такое "формула Штайнмайера"?Алгоритм, с помощью которого бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предлагал решить сложную ситуацию на Донбассе. Формула была предложена в 2015 году. Ее алгоритм – параллельное выполнение политических пунктов и вопросов безопасности. К примеру, сначала запускается в действие закон о выборах, затем отводятся войска. После этого проводятся выборы и после их признания ОБСЕ Донбассу предоставляют особый статус. Затем – полный вывод незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей.

Когда в Украине должны состояться выборы в местные советы?

Согласно Конституции Украины, они проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы запланированы на октябрь 2020 года. Однако не все так просто.

В частности, вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". В то же время, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.

К теме: В "Слуге народа" снова заговорили о досрочных местных выборах

Несмотря на это, многие эксперты прогнозируют, что новая власть захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.