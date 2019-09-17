Предлагаемые изменения Налогового кодекса токсичны для украинской экономики

Изменения в Налоговый кодекс должны вноситься после тщательного анализа их последствий для украинской экономики.

Такое мнение после совещания в ГФС, посвященной вопросу изменения ставок рентных платежей, высказал президент Объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков, сообщает МИНПРОМ.

Читайте также: Украина может потерять три четверти экспорта ЖРС, в случае принятия законопроекта №1210

Комментируя положения внесенного в Верховную Раду законопроекта №1210, А.Каленков отметил, что в документ включили нормы, которые делают его токсичным для украинской экономики.

Против этого законопроекта уже выступили Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Федерация работодателей Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей и многие другие. И основная причина этого заключается в том, что все делается впопыхах, и в документе прописаны нормы, которые при детальной дискуссии туда бы просто не вошли. Поэтому, прежде всего, мы просим дать время для того, чтобы нас услышали. Гораздо легче потратить время сейчас, посмотреть на экономические модели, сценарии развития и увидеть к чему это приведет, чем потом дождаться неизбежного ухудшения ситуации,

– подчеркнул он.

А.Каленков выразил уверенность, что новая модель рентных платежей на все виды полезных ископаемых должна быть выработана в ходе большой налоговой реформы, анонсированной премьер-министром, которая должна начаться весной следующего года.

Поэтому мы предлагаем весной вернуться к этому вопросу, и по новому прописать много статей касающихся не только ренты на железорудное сырье, но и рентные платежи на все полезные ископаемые и сделать это настолько качественно, чтобы система устояла на много лет вперед,

– сказал президент Укрметаллургпрома.

При этом А.Каленков сообщил, что во время совещания в ГФС стороны договорились о том, что предлагаемые законопроєктом №1210 нормы, в случае их принятия, должны вводиться не с момента подписания закона, а как минимум с 1 января 2020 года.

Президент Укрметаллургпрома также сообщил, что представители отечественного горно-металлургического комплекса на совещании согласились с предложенным законопроектом №1210 повышением ставки рентных платежей с 8% до 10%, но выступили категорически против изменения базы налогообложения.

Менять сейчас базу налогообложения, с учетом того что весной мы к этому вернемся – неэффективно, неправильно, вредит отрасли и всей украинской экономике,

– уверен он.

Как известно, законопроектом №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставке НБУ, которая составляет на сегодня 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения, брать стоимость товарной продукции (в том числе и концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

По оценкам консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в случае принятия изменений в Налоговый кодекс, предусмотренных законопроектом №1210, доля рентных платежей в отношении коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины существенно превысит аналогичный показатель в других странах.

Так, доля ренты по отношению к прибыли в Австралии, Бразилии, Канаде, Казахстане, Индии, ЮАР колеблется в диапазоне от 8,4% до 12,7%. А в России – всего 2,5%. В Украине, в случае внедрения предложенных изменений в Налоговый кодекс, она достигнет 22%