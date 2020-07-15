Предложенный депутатами вариант накопительной пенсионной системы не сможет работать в Украине.

Такое мнение высказала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас накопительная система второго уровня – это абсолютное зло. Нельзя, чтобы правительство это приняло, депутаты это приняли. Это работает в странах, где есть верховенство права", – сказала она.

Эксперт считает, что средства, которые предлагается копить в негосударственных пенсионных фондах, некуда вкладывать, поскольку в Украине нет финансовых инструментов, куда можно было бы инвестировать. По ее мнению, деньги людей при этой системе не будут защищены должным образом.

То, что солидарная система не работает, – это неверная мысль, поддерживаемая людьми, которые считают, что как только в Украине появятся длинные деньги, то сразу же появится фондовый рынок. Это не так, он появится, когда будет верховенство права и права инвесторов будут защищены. Пока мы и наши средства не защищены,

– сказала Репко.

Как сообщалось, ранее Федерация работодателей Украины выступила с открытым обращением относительно рисков внедрения в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы).