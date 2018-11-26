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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Предлагали выступать за Россию, но я отказался, – украинский пловец Говоров

      56 Читати новину українською
      Андрей Говоров
      Андрей Говоров

      Украинский пловец Андрей Говоров получал предложения выступать за сборную России, даже не рассматривал, не смотря на определенное давление.

      Об этом Андрей Говоров рассказал в комментарии Tribuna.com.

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      Я никому не хотел об этом говорить. Впервые об этом рассказал Андрей Васильевич Павелко. Я с ним разговаривал по этому поводу. Мне поступали подобные предложения, когда начались все эти события в Крыму. Тогда я находился в Италии. С незнакомых номеров связывались люди и предлагали поговорить на тему перехода. Я отказывал. Был небольшое давление с их стороны, но я не хотел бы об этом говорить. Эти предложения я даже не рассматривал,
      – заявил Говоров.

      Напомним, что ранее Андрей Говоров, который имеет мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем, уже рассказывал, как его пытались перекупить россияне.

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      Теги: Новости России Плавание Спорт
      Источник: 24 Канал
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