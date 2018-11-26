Предлагали выступать за Россию, но я отказался, – украинский пловец Говоров

Украинский пловец Андрей Говоров получал предложения выступать за сборную России, даже не рассматривал, не смотря на определенное давление.

Об этом Андрей Говоров рассказал в комментарии Tribuna.com.

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Я никому не хотел об этом говорить. Впервые об этом рассказал Андрей Васильевич Павелко. Я с ним разговаривал по этому поводу. Мне поступали подобные предложения, когда начались все эти события в Крыму. Тогда я находился в Италии. С незнакомых номеров связывались люди и предлагали поговорить на тему перехода. Я отказывал. Был небольшое давление с их стороны, но я не хотел бы об этом говорить. Эти предложения я даже не рассматривал,

– заявил Говоров.

Напомним, что ранее Андрей Говоров, который имеет мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем, уже рассказывал, как его пытались перекупить россияне.

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