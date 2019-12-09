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      Предложения "послать" их – безответственные, – Милованов о сотрудничестве Украины с МВФ

      19 Читати новину українською
      Тимофей Милованов / YES 2019 / Владимир Чепель

      Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что отсутствие программы МВФ для Украины приведет к экономическому кризису.

      Милованов отмечает, что после подтверждения программы Фонда для Украины важно привлекать новых инвесторов.

      К теме: Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества: что это значит

      Он также прокомментировал заявления противников сотрудничества с МВФ. По его словам, предложения "послать" Международный фонд являются безответственными, или делаются теми, кто не разобрался в сути роли Фонда для Украины.

      Он утверждает, что речь идет не о деньгах, а о доверии к экономике Украины.

      МВФ – некий маркер доверия. Есть поддержка МВФ – есть доверие внутренних и международных инвесторов к состоянию украинской экономики и программе развития экономики, а также к действиям руководства государства,
      – пояснил министр.

      Ведь МВФ, подчеркнул он, предоставляет заем, только когда уверен, что экономическая политика государства ответственная, а действия власти – взвешенные и обоснованные.

      Глава Минфина напомнил, что МВФ предоставляет кредиты Украине под низкий процент – 2-3% в американских долларах:

      Это уровень инфляции в долларе. То есть мы почти ничего не теряем, а иногда (если гривна усиливается) даже зарабатываем на таком кредите. Но более правильно сказать, что обычно деньги идут в резервы Национального банка Украины и не используются – это средства на случай экономических проблем. Со временем мы их возвращаем, а потом – или берем кредит снова, или покупаем резервы за гривну,
      – сказал Милованов.

      О чем договорились МВФ и Украиной

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      Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества. В течение трех лет, согласно достигнутым украинской властью и МВФ договоренностям, Украина получит от Фонда 4 миллиарда специальных прав заимствования.

      Специальные права заимствования или SDR – это резервный актив (чтобы не зависеть от цены на золото или курса доллара США) и специальное платежное средство Международного валютного фонда. Он существует только в безналичной форме и в виде записей на банковских счетах.

      По состоянию на 7 декабря 2019 года 1 SDR равняется 32 грн 69 копеек. Иными словами, МВФ и Украина договорились о кредитовании на 130 миллиардов 760 миллионов гривен, которые страна от Фонда получит в течение трех лет. Для сравнения: эта сумма – примерно 13,5% расходной части бюджета-2020.

      Ранее о переговорах с МВФ: главное

      • Миссия МВФ прибыла в Киев 14 октября, чтобы обсудить новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5-10 миллиардов долларов.
      • Украинское правительство и Нацбанк надеялись, что новую программу с МВФ примут в декабре, что позволило бы получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года.
      • НБУ рассчитывал на транш в размере около 2 миллиардов долларов.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины МВФ Инвестиции Деньги Тимофей Милованов Транш МВФ
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