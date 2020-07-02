Вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал Президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Причиной такого шага он назвал "систематическое политическое давление". Это известие вызвало бурную реакцию политиков, экономистов и организаций как в Украине, так и за рубежом.

Отставка Смолия: реакция инвесторов и банкиров

В Офисе Президента отставку главы Нацбанка прокомментировали (и даже на английском языке) так: "Безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины".

Факт Председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении

Официальный твиттер " Послы G7 за реформы в Украине " подчеркнул, что независимость НБУ – "фундаментальное достижение Украины", которое и коррупцию уменьшило, и банковскую систему спасло.

Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку,

– отметили в G7.

Как пишет " НВ Бизнес ", гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала был радикален в суждении.

Мы отложим новые инвестиции, потому что власть делает в последние пять месяцев совершенно противоположные вещи тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают и советуют. Это последняя капля,

– сказал Фиала.

Он, к слову, прогнозирует падение цен на активы Украины, и считает, что отставка Смолия – это "красная линия для всех инвесторов – G7, МВФ, Всемирного банка".

Издание Liga.net приводит мнение бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая сейчас живет в Великобритании.

Это просто реальный disaster (с английского "катастрофа" – 24 канал). НБУ был последним бастионом реформ в Украине! Все мировое сообщество поддерживает независимый НБУ, но защитить реформаторов, к сожалению, не могут,

– считает Гонтарева.

К теме На критику нужно отвечать аргументами, – член совета НБУ об отставке Смолия

Также издание цитирует позицию Владимира Лавренчука, который когда-то возглавлял правление банка "Аваль" и был, как писали СМИ, одним из кандидатов на должность главы НБУ.

Если коротко, нас ждет вероятная смена стратегии. А именно: использование масштабной эмиссии денег, свертывание или уменьшения взаимодействия с МВФ. Большие риски – уязвимость гривны и рост ставок по кредитам,

– сказал Лавренчук.

Другие комментарии к возможной отставке Смолия в соцсетях

Категорически против

Журналист "Украинского радио" Богдан Буткевич : " Завтра пойду покупать доллары , и вам советую".

Инвестиционный банкир Сергей Фурса : "Приехали. Очень, очень плохая новость. Летим ..."

Ветеран АТО Александр Гром : " Если даже глава Нацбанка сбегает , то я уж и не знаю, что вас ждет".

Шеф-редактор новостей 24 канала Елена Трибушная : " З апустят печатный станок , доллар наконец станет по 40, как обещали".

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян : "Политический контроль над Нацбанком и неконтролируемая эмиссия приведут к обесцениванию национальной валюты и галопирующей инфляции ".

Депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк : "Доигрались. Это надо же так уметь стрелять себе в ногу ".

Журналист и политтехнолог Тарас Березовец : " Здравствуй, дефолт! Здравствуй, доллар по 100 гривен! Вы сделали это вместе!"

Депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко : "Давление на независимое банковское учреждение – это очень плохой знак".

Политик и бывший нардеп Борислав Береза : " Гривне хана. Печатать ее будут как фантики. Доллары можно выкупать. Тенге и тугрики тоже".

Бывший глава таможни Максим Нефедов : "Это очень плохо и грустно . Как раз "вовремя" для финансовой стабильности".

Обратите внимание Это не улучшит отношения Украины и МВФ, – Гетманцев об отставке Смолия

Поддерживают или условно поддерживают

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский : "Записывайте фамилии тех, кто пугает вас долларом по 30 – 50 – 100 из-за отставки Смолия. Это все финансовые преступники ".

Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский : " Это очень хорошо , даже больше – ровно то, что мы обещали на выборах".

Бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов : "Изменения в руководстве Министерства образования и отставка председателя НБУ – это сигналы, дающие сдержанный оптимизм ".