Выстрел себе в ногу, хана гривне, последняя капля: реакция соцсетей на отставку Смолия с НБУ
Вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал Президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Причиной такого шага он назвал "систематическое политическое давление". Это известие вызвало бурную реакцию политиков, экономистов и организаций как в Украине, так и за рубежом.
Отставка Смолия: реакция инвесторов и банкиров
В Офисе Президента отставку главы Нацбанка прокомментировали (и даже на английском языке) так: "Безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины".
Факт Председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении
Официальный твиттер "Послы G7 за реформы в Украине" подчеркнул, что независимость НБУ – "фундаментальное достижение Украины", которое и коррупцию уменьшило, и банковскую систему спасло.
Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку,
– отметили в G7.
Как пишет "НВ Бизнес", гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала был радикален в суждении.
Мы отложим новые инвестиции, потому что власть делает в последние пять месяцев совершенно противоположные вещи тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают и советуют. Это последняя капля,
– сказал Фиала.
Он, к слову, прогнозирует падение цен на активы Украины, и считает, что отставка Смолия – это "красная линия для всех инвесторов – G7, МВФ, Всемирного банка".
Издание Liga.net приводит мнение бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая сейчас живет в Великобритании.
Это просто реальный disaster (с английского "катастрофа" – 24 канал). НБУ был последним бастионом реформ в Украине! Все мировое сообщество поддерживает независимый НБУ, но защитить реформаторов, к сожалению, не могут,
– считает Гонтарева.
К теме На критику нужно отвечать аргументами, – член совета НБУ об отставке Смолия
Также издание цитирует позицию Владимира Лавренчука, который когда-то возглавлял правление банка "Аваль" и был, как писали СМИ, одним из кандидатов на должность главы НБУ.
Если коротко, нас ждет вероятная смена стратегии. А именно: использование масштабной эмиссии денег, свертывание или уменьшения взаимодействия с МВФ. Большие риски – уязвимость гривны и рост ставок по кредитам,
– сказал Лавренчук.
Другие комментарии к возможной отставке Смолия в соцсетях
Категорически против
- Журналист "Украинского радио" Богдан Буткевич: "Завтра пойду покупать доллары, и вам советую".
- Инвестиционный банкир Сергей Фурса: "Приехали. Очень, очень плохая новость. Летим..."
- Ветеран АТО Александр Гром: "Если даже глава Нацбанка сбегает, то я уж и не знаю, что вас ждет".
- Шеф-редактор новостей 24 канала Елена Трибушная: "Запустят печатный станок, доллар наконец станет по 40, как обещали".
- Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян: "Политический контроль над Нацбанком и неконтролируемая эмиссия приведут к обесцениванию национальной валюты и галопирующей инфляции".
- Депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк : "Доигрались. Это надо же так уметь стрелять себе в ногу".
- Журналист и политтехнолог Тарас Березовец : "Здравствуй, дефолт! Здравствуй, доллар по 100 гривен! Вы сделали это вместе!"
- Депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко: "Давление на независимое банковское учреждение – это очень плохой знак".
- Политик и бывший нардеп Борислав Береза: "Гривне хана. Печатать ее будут как фантики. Доллары можно выкупать. Тенге и тугрики тоже".
- Бывший глава таможни Максим Нефедов: "Это очень плохо и грустно. Как раз "вовремя" для финансовой стабильности".
Обратите внимание Это не улучшит отношения Украины и МВФ, – Гетманцев об отставке Смолия
Поддерживают или условно поддерживают
- Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский: "Записывайте фамилии тех, кто пугает вас долларом по 30 – 50 – 100 из-за отставки Смолия. Это все финансовые преступники".
- Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский: "Это очень хорошо, даже больше – ровно то, что мы обещали на выборах".
- Бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов: "Изменения в руководстве Министерства образования и отставка председателя НБУ – это сигналы, дающие сдержанный оптимизм".