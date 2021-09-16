В автомобиле, вероятно, установили самодельное взрывное устройство. Он могло сработать, когда водитель сел за руль.

Заметьте Не стоит делать преждевременные выводы, – Ступак о причастности России к взрыву в Днепре

По данным следствия, в автомобиле установили самодельное взрывное устройство,

– говорится в сообщении.

Взрыв в Днепропетровске: главное