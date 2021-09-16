Предполагаемая причина взрыва в Днепре – взрывчатка, прикрепленная к машине, – СМИ

Причиной смертельного взрыва в Днепре 15 сентября могла стать взрывчатка, прикрепленная к машине. Жертвами трагедии стали 2 человека: Дарья Гречищева и Алексей Кавлак.

В автомобиле, вероятно, установили самодельное взрывное устройство. Он могло сработать, когда водитель сел за руль.

Заметьте Не стоит делать преждевременные выводы, – Ступак о причастности России к взрыву в Днепре

По данным следствия, в автомобиле установили самодельное взрывное устройство,

– говорится в сообщении.

Взрыв в Днепропетровске: главное