Предполагаемая причина взрыва в Днепре – взрывчатка, прикрепленная к машине, – СМИ
16 сентября 2021 , 14:36Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Причиной смертельного взрыва в Днепре 15 сентября могла стать взрывчатка, прикрепленная к машине. Жертвами трагедии стали 2 человека: Дарья Гречищева и Алексей Кавлак.
В автомобиле, вероятно, установили самодельное взрывное устройство. Он могло сработать, когда водитель сел за руль.
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По данным следствия, в автомобиле установили самодельное взрывное устройство,
– говорится в сообщении.
Взрыв в Днепропетровске: главное
- Трагедия произошла 15 сентября около 09:00 на проспекте Богдана Хмельницкого.
- Взорвался автомобиль Nissan Primer. В салоне находились 2 человека: спикер ГСЧС и волонтер Красного Креста Дарья Гречищева и член патриотической организации "Украинский легион" Алексей Кавлак. К сожалению, они погибли.
- СБУ начала расследование по статье о теракте.
- Взрыв был настолько сильным, что из окон в доме рядом повылетали стекла.
- Очевидец трагедии – журналистка Татьяна Заяц – рассказала: в один миг ей показалось, что началась война.
- Кавлак и Гречищева были хорошими знакомыми. Вместе они работали над учебно-волонтерскими проектам.
- По данным СМИ, у погибших могли быть также романтические отношения.