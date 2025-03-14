Есть фото задержания возможного убийцы Демьяна Ганула
Фото подозреваемого в убийстве Ганула предоставили источники 24 Канала.
Задержание вероятного убийцы Ганула / Источники 24 Канала
Задержание вероятного убийцы Ганула / Источники 24 Канала
Украину возмутило убийство одесского активиста Демьяна Ганула. Появились фото задержания потенциального убийцы, передает 24 Канал.
Есть фото задержания возможного убийцы Демьяна Ганула
Фото подозреваемого в убийстве Ганула предоставили источники 24 Канала.
Задержание вероятного убийцы Ганула / Источники 24 Канала
Задержание вероятного убийцы Ганула / Источники 24 Канала