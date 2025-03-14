Есть фото задержания возможного убийцы Демьяна Ганула

Фото подозреваемого в убийстве Ганула предоставили источники 24 Канала.

задержание убийцы Ганула - фото
Задержание вероятного убийцы Ганула / Источники 24 Канала

задержание убийцы Ганула - фото
Задержание вероятного убийцы Ганула / Источники 24 Канала