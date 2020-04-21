Предприятие Бахматюка передало продукты к Пасхе малообеспеченным и старшим жителям сел

ООО "Агрокомпания Прикарпатье", входящее в состав группы компаний "Укрлендфарминг" (UkrLandFarming) Олега Бахматюка, передало подарки к Пасхальным праздникам малообеспеченным семьям и пожилым людям.

Подарунки до великодніх свят жителям сіл в Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях зібрали і передали аграрії з ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття", що входить до складу групи компаній "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming). Про це повідомляють Українські новини із посиланням на пресслужбу компанії.

Працівники компанії відвідали своїх орендодавців у всіх селах, де веде виробничу діяльність підприємство.

Як повідомили в "Агрокомпанії Прикарпаття", подарунки до Великодня вони збирають вже не перший рік, це вже стало традицією. Основну увагу приділяють підтримці малозабезпеченим сім’ям та людям старшого віку, яким цього року зібрали і передали продуктові набори.

Для нас це не лише нагода привітати людей зі святами, а і можливість підтримати тих, хто потребує допомоги, у ці непрості часи,

– розповідає директор підприємства Галина Іванчук.

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття" надало допомогу Обласному клінічному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для придбання захисних костюмів для всіх бригад швидкої допомоги в області, допомогла Городенківській центральній районній лікарні та Монастириській районній лікарні в Тернопільській області з придбанням апаратів штучної вентиляції легенів, а для Чемеровецької районної лікарні в Хмельницькій області закупили 4 ультразвукових інгалятора. Підприємство входить до складу агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка.