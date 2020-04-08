Предприниматели Киева до 30 апреля не будут платить ЕСВ, – Кличко
В Киеве физических лиц-предпринимателей до 30 апреля освободили от уплаты единого социального взноса. Они могут воспользоваться услугой так называемой частичной безработицы на время карантина.
О послаблении налогового давления на столичных ФЛП сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
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С 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса,
– отметил Кличко.
По его словам, столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемой частичной безработицы на период действия карантинных ограничений.
Мэр пояснил, что для ее получения следует обратиться в Центр занятости по месту регистрации как плательщика ЕСВ.
Какие еще облегчения для предпринимателей действуют в Киеве
- уже начали действовать кредитные каникулы;
- Киевсовет выделил деньги на восстановление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. А накануне принял решение о предоставлении 50% льгот для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества;
- в случае невозможности использования объекта на время карантина, арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды.
Что такое частичная безработица?Вынужденное временное сокращение нормальной или установленной законодательством продолжительности рабочего времени. Приводит к сокращению заработка.
Что такое единый социальный взнос?Обязательный платеж в систему общеобязательного государственного социального страхования. Введен с 1 января 2011 года, заменил собой четыре отдельных отчисления: в Пенсионный фонд; в фонды страхования на случай безработицы; по временной потере трудоспособности; от несчастных случаев на производстве.
Плательщиками единого взноса являются работодатели; физические лица-предприниматели; лица, которые обеспечивают себя работой самостоятельно – занимаются независимой профессиональной деятельностью; лица, работающие на выборных должностях; военнослужащие и другие категории налогоплательщиков.
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