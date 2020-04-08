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      Предприниматели Киева до 30 апреля не будут платить ЕСВ, – Кличко

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      Предприниматели Киева до 30 апреля не будут платить ЕСВ / berdpo.info

      В Киеве физических лиц-предпринимателей до 30 апреля освободили от уплаты единого социального взноса. Они могут воспользоваться услугой так называемой частичной безработицы на время карантина.

      О послаблении налогового давления на столичных ФЛП сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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      С 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса,
      – отметил Кличко.

      По его словам, столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемой частичной безработицы на период действия карантинных ограничений.

      Мэр пояснил, что для ее получения следует обратиться в Центр занятости по месту регистрации как плательщика ЕСВ.

      Какие еще облегчения для предпринимателей действуют в Киеве

      • уже начали действовать кредитные каникулы;
      • Киевсовет выделил деньги на восстановление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. А накануне принял решение о предоставлении 50% льгот для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества;
      • в случае невозможности использования объекта на время карантина, арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды.

      Что такое частичная безработица?Вынужденное временное сокращение нормальной или установленной законодательством продолжительности рабочего времени. Приводит к сокращению заработка.

      Что такое единый социальный взнос?Обязательный платеж в систему общеобязательного государственного социального страхования. Введен с 1 января 2011 года, заменил собой четыре отдельных отчисления: в Пенсионный фонд; в фонды страхования на случай безработицы; по временной потере трудоспособности; от несчастных случаев на производстве.

      Плательщиками единого взноса являются работодатели; физические лица-предприниматели; лица, которые обеспечивают себя работой самостоятельно – занимаются независимой профессиональной деятельностью; лица, работающие на выборных должностях; военнослужащие и другие категории налогоплательщиков.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Киева Новости Украины Безработица Карантин в Украине 2020 ФОПы Налоги Виталий Кличко
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