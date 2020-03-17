Предприниматели устроили митинг в Запорожье из-за запрета торговли во время карантина: фото

Предприниматели вышли на митинг под здание городской совета 17 марта в Запорожье из-за карантина в связи с которым в городе закрыли все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.

Сейчас предприниматели Запорожья собирают подписи под обращением о незаконности закрытия рынков, которое хотят передать президенту, сообщает Укринформ.

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Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?

– заявила предпринимательница Лидия Кривенко.

Около 7:00 на рынке в Коммунарском районе города торговцы раскладывали товар и готовились к работе. После того, как администрация рынка провела разъяснительную работу, часть торговцев убрала товар, а продавцы мяса вынесли за территорию рынка столы и начали торговать стихийно. По словам торговцев, им накануне обещали, что дадут время продать товар.

После того, как торговцам запретили работать, люди пошли к зданию мэрии.

Митинг предпринимателей в Запорожье / Фото Укринформ

Во всей Украине от 17 марта ввели усиленный карантин: что запрещено

Запрещено принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, спортивным учреждениям, ресторанам, кафе, кинотеатрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, а украинцы смогут заказать ее доставку.

Разрешена только работа продуктовых магазинов, аптек и автозаправок .

. 18 марта с 12:00 запрещено железнодорожные, авиа-, автобусные междугородные пассажирские перевозки, а также работа метро.

Перевозки пассажиров в городах может происходить в режиме до 10 человек в маршрутках и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев.

Запрещены массовые мероприятия с участием более 10 человек , включая обряды и церемонии.

, включая обряды и церемонии. В Черновицкой и Житомирской областях введен режим чрезвычайной ситуации.

Временно запрещены плановые мероприятия и операции в больницах (кроме срочных), их частично переквалифицируют в учреждения медицинской помощи.

Ограничен экспорт продовольствия, полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.

Запрещено допускать на атомные электростанции и города-спутники работников с признаками ОРВИ и усилен санитарно-пропускной контроль для персонала.

Запреты на время карантина в Украине / Инфографика 24 канала