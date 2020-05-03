Предприниматели устроили протест на Банковой, а затем двинулись к дому Зеленского: фото

Возле Офиса Президента 3 мая предприниматели собрались на акцию протеста. Около полутора сотен человек требовали позволить им работать во время карантина. Также участники акции в поддержку малого и среднего бизнеса решили поехать к Владимиру Зеленскому домой.

На митинг преимущественно пришли физические лица-предприниматели. Охрана Банковой пропустила их в само здание Офиса Президента, сообщает Укринформ.

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Акция длилась не более чем полчаса. Все участники были одеты в маски и придерживались безопасной дистанции между собой.

Смотрите фото акции протеста под ОПУ: фото Укринформ

Как информирует Pavlovsky News в фейсбуке, после автопробега в поддержку малого и среднего бизнеса участники акции решили наведаться к президенту домой. Они приехали в загородный дом Зеленского.