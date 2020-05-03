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      Предприниматели устроили протест на Банковой, а затем двинулись к дому Зеленского: фото

      - Читати новину українською
      ФОПы устроили акцию протеста под Офисом Президента 3 мая 2020
      Предприниматели протестуют против карантина / Укринформ

      Возле Офиса Президента 3 мая предприниматели собрались на акцию протеста. Около полутора сотен человек требовали позволить им работать во время карантина. Также участники акции в поддержку малого и среднего бизнеса решили поехать к Владимиру Зеленскому домой.

      На митинг преимущественно пришли физические лица-предприниматели. Охрана Банковой пропустила их в само здание Офиса Президента, сообщает Укринформ.

      К теме Рестораторы устроили летнюю террасу на Банковой и призвали отменить "велюровый карантин"

      Акция длилась не более чем полчаса. Все участники были одеты в маски и придерживались безопасной дистанции между собой.

      Смотрите фото акции протеста под ОПУ: фото Укринформ

      Как информирует Pavlovsky News в фейсбуке, после автопробега в поддержку малого и среднего бизнеса участники акции решили наведаться к президенту домой. Они приехали в загородный дом Зеленского.

      Что известно о протестах предпринимателей против карантина

      • 29 апреля более 100 предпринимателей вышли на акцию протеста под здание Кабинета Министров. Они требовали смягчения карантинных ограничений, в частности, разрешить работать малому и среднему бизнесу.
      • Протестующие перекрыли транспортом улицу Грушевского. Полицейские требовали от людей покинуть проезжую часть, что и привело к столкновениям между правоохранителями и митингующими.
      • 2 мая предприниматели собрались на митинг против карантина под Офисом Президента. Рестораторы обустроили летние террасы и призвали разрешить работу заведений общественного питания, по крайней мере на летних террасах.

      порушення карантинуОтветственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский ФОПы Президент Украины Офіс Президента Новости Киева
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