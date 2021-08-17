Известно, что 4 августа Товмасяну объявили подозрение из-за взятки в размере около 1 миллиона гривен. Вероятно, именно это стало причиной такого решения.

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Решил сам

Артур Товмасян сообщает, что принял важное решение – написал заявление об увольнении. Также он подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа.



Председатель Харьковского облсовета написал заявление об увольнении / Фото с фейсбука Артура Товмасяна

Чиновник благодарит всех коллег за сотрудничество и просит понять его. Также Товмасян отмечает, что будет защищать себя в суде. Он верит, что справедливость восторжествует.



Внеочередная сессия состоится 19 августа / Фото с фейсбука Артура Товмасяна

Текст публикации председателя Харьковского облсовета Артура Товмасяна:

Принял ответственное и взвешенное решение – написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа.

Благодарен коллегам-депутатам за работу, прошу всех поддержать мою позицию. Не прикрываюсь никакими должностями и политической принадлежностью. Буду защищать свое имя в суде. Убежден, что справедливость восторжествует.

Недавний скандал с участием председателя Харьковского облсовета

4 августа НАБУ сообщило о подозрении Артуру Товмасяну в получении взятки размером 1 миллион гривен.

Эти деньги должен был заплатить руководитель одного из коммунальных предприятий, чтобы остаться в должности.

Чиновник сказал, что будет доказывать свою непричастность. Также он вышел из партии "Слуга народа".

Впоследствии суд избрал Товмасяну меру пресечения. Он должен был заплатить 2 миллиона 996 тысяч 400 гривен залога.

10 августа за него внесли залог.