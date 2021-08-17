Председатель Харьковского облсовета Артур Товмасян написал заявление об увольнении
Источник:фейсбук Артура Товмасяна
Артур Товмасян, который является действующим председателем облсовета Харькова, сообщил, что слагает полномочия. Он уже написал заявление об увольнении.
Известно, что 4 августа Товмасяну объявили подозрение из-за взятки в размере около 1 миллиона гривен. Вероятно, именно это стало причиной такого решения.
Читайте также Более миллиона гривен взятки: НАБУ сообщило о подозрении главе Харьковского облсовета Товмасяну
Решил сам
Артур Товмасян сообщает, что принял важное решение – написал заявление об увольнении. Также он подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа.
Председатель Харьковского облсовета написал заявление об увольнении / Фото с фейсбука Артура Товмасяна
Чиновник благодарит всех коллег за сотрудничество и просит понять его. Также Товмасян отмечает, что будет защищать себя в суде. Он верит, что справедливость восторжествует.
Внеочередная сессия состоится 19 августа / Фото с фейсбука Артура Товмасяна
Текст публикации председателя Харьковского облсовета Артура Товмасяна:
Принял ответственное и взвешенное решение – написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа.
Благодарен коллегам-депутатам за работу, прошу всех поддержать мою позицию. Не прикрываюсь никакими должностями и политической принадлежностью. Буду защищать свое имя в суде. Убежден, что справедливость восторжествует.
Недавний скандал с участием председателя Харьковского облсовета
- 4 августа НАБУ сообщило о подозрении Артуру Товмасяну в получении взятки размером 1 миллион гривен.
- Эти деньги должен был заплатить руководитель одного из коммунальных предприятий, чтобы остаться в должности.
- Чиновник сказал, что будет доказывать свою непричастность. Также он вышел из партии "Слуга народа".
- Впоследствии суд избрал Товмасяну меру пресечения. Он должен был заплатить 2 миллиона 996 тысяч 400 гривен залога.
- 10 августа за него внесли залог.
Что известно об Артуре Товмасяне
Украинский государственный служащий и политик. С 11 декабря 2020 года работает в должности председателя Харьковского облсовета. Ранее два года работал юристом-консультантом. В 2005 году стал начальником Государственной исполнительной службы в Мариуполе.
Также год работал заместителем руководителей в управлении юстиции. В 2018 году – председатель Харьковской облгосадминистрации. Член партии "Слуга народа" с октября 2020 года. 4 августа появилась информация, что Товмасян вышел из партии.