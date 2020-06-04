Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер живет в квартире, которая принадлежит стороннику так называемой "малороссии" Кириллу Шалимову.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте НАЗК, сообщает "Прямой".

Недавно руководитель региона опубликовал декларацию за минувший год. Согласно документу, в собственности чиновника или его родных есть три квартиры. Кроме этого семья бесплатно пользуется жильем площадью в 95 квадратных метров. Как свидетельствуют данные из официального реестра, говорится про недвижимость в элитном доме №16 по улице Ляпунова. Цена квартир в этом доме на вторичном рынке варьируется от 115 до 250 тысяч долларов.

Владельцем квартиры является кое-кто по имени Кирилл Андреевич Шалимов. Согласно информации из открытых источников, у человека с таким именем нет и никогда не было бизнеса. Однако он упоминается на сайте "Миротворец" как сепаратист и любитель псевдореспублик. В профайле есть скриншоты, на которых 21-летний уроженец оккупированного Стаханова рассказывает, что ему "и в малороссии хорошо".