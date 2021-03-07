Голова Pfizer Бурла не зможе потрапити в Ізраїль, бо не вакцинований від коронавірусу
Генеральний директор американської компанії Pfizer, яка спільно з німецькою BioNTech розробляє вакцину від коронавірусу, Альберт Бурла відклав візит до Ізраїлю. Все через те, що він щеплений не повністю.
Источник:The Times of Israel
Бурла отримав тільки одну дозу вакцини із двох. Обидві дози не отримали і члени його делегації.
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Гендиректор фармацевтичного гіганта мав потрапити в Ізраїль вже 8 березня. Тепер візит перенесли на кінець весни, повідомляє ізраїльський 12 канал.
У компанії підтвердили ЗМІ, що запланований візит було відкладено, але якось підтверджувати чи спростовувати причини скасування там коментувати відмовились.
Ми продовжуємо бути зацікавленими у відвідуванні Ізраїлю та зустрічах з особами, які приймають рішення та які беруть участь в успішній вакцинації в Ізраїлі,
– заявив представник Pfizer каналу, не згадуючи причин відтермінування.
Навіщо 2 дози вакцини
Щоб забезпечити більший захист від вірусу потрібно зробити 2 щеплення від коронавірусу. Бурла та деякі члени його команди її поки не отримали. Інші ж – отримали обидві дози, але не завершили мінімальне семиденне очікування.
Інші причини відтермінування поїздки
Раніше припускали, що поїздку відклали, щоб не впливати на загальнонаціональне голосування. Прем'єр-міністр Бенджамін Нетаньяху неодноразово рекламував особисті стосунки з Бурлою як основну причину, завдяки якій Ізраїль зміг забезпечити велику кількість вакцин проти коронавірусу так швидко.
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Що відомо про вакцинацію в Ізраїлі
- Міністерство охорони здоров'я країни заявило: що станом на вечір 4 березня – 4 896 113 ізраїльтян отримали першу дозу вакцини.
- З них – 3 642 338 також отримали другу.
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