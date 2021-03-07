Генеральний директор американської компанії Pfizer, яка спільно з німецькою BioNTech розробляє вакцину від коронавірусу, Альберт Бурла відклав візит до Ізраїлю. Все через те, що він щеплений не повністю.

Бурла отримав тільки одну дозу вакцини із двох. Обидві дози не отримали і члени його делегації.

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Гендиректор фармацевтичного гіганта мав потрапити в Ізраїль вже 8 березня. Тепер візит перенесли на кінець весни, повідомляє ізраїльський 12 канал.

У компанії підтвердили ЗМІ, що запланований візит було відкладено, але якось підтверджувати чи спростовувати причини скасування там коментувати відмовились.

Ми продовжуємо бути зацікавленими у відвідуванні Ізраїлю та зустрічах з особами, які приймають рішення та які беруть участь в успішній вакцинації в Ізраїлі,

– заявив представник Pfizer каналу, не згадуючи причин відтермінування.

Навіщо 2 дози вакцини

Щоб забезпечити більший захист від вірусу потрібно зробити 2 щеплення від коронавірусу. Бурла та деякі члени його команди її поки не отримали. Інші ж – отримали обидві дози, але не завершили мінімальне семиденне очікування.

Довідка. Раніше 59-річний Бурла заявив, що не буде "влазити без черги", щоб отримати вакцину, навіть попри те, що він є керівником компанії, яка виробляє препарат.

Інші причини відтермінування поїздки

Раніше припускали, що поїздку відклали, щоб не впливати на загальнонаціональне голосування. Прем'єр-міністр Бенджамін Нетаньяху неодноразово рекламував особисті стосунки з Бурлою як основну причину, завдяки якій Ізраїль зміг забезпечити велику кількість вакцин проти коронавірусу так швидко.

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Що відомо про вакцинацію в Ізраїлі

Міністерство охорони здоров'я країни заявило: що станом на вечір 4 березня – 4 896 113 ізраїльтян отримали першу дозу вакцини.

З них – 3 642 338 також отримали другу.

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