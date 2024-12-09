Как глава Верховного Суда легитимизирует пророссийские СМИ

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко дал интервью "Судебно-юридической газете". Первый вопрос, который возникает, – зачем давать интервью изданию, чей телеграм-канал вошел в кремлевскую сеть по анализу репостов, которая уничтожает бренд Верховного Суда и репутацию судей? Репосты связывают этот канал с анонимным каналом "Под мантией".

Легитимизация кремлевского ресурса

Репосты в кремлевской сети это еще не все. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Когда на фронте погиб защитник Протасового Яра Роман Ратушный, то на сайте "Судебно-юридической газеты", которая имеет одноименный телеграм-канал, синхронно с пророссийским изданием "Страна.ua", написали: "На фронте погиб подозреваемый в организации погрома на Банковой Роман Ратушный".

Шеф-редактор "Судебно-юридической газеты" Святослав Пограничный засветился на "пленках Вовка" и в дополнение отбеливать заместителя Вовка Евгения Аблова, известного фразой "Шеф, давай учудим" и тем, что запрещал Майдан в Киеве. Павел Вовк хотел сделать его членом ВСП и дал ему очень красноречивую характеристику – "дол*ойоб".

И вот теперь Кравченко на передовице этого издания. Это не что иное, как легитимизация и придание значимости тому, что не должно стать для общества значительным ни при каких обстоятельствах. Такие сайты должны быть токсичными.



Интервью Кравченко / Снимок экрана с сайта "Судебно-юридической газеты"

Это интервью перепечатывает официальный сайт Верховного Суда, конечно, продвигая бренд "Судебно-юридической газеты".

Это вопрос не просто к ценностям, которые исповедует судья Кравченко (здесь должно быть понимание, что такое достоинство и самоуважение). Это серьезный вопрос к должностному лицу. Он занимает выборную (!) должность председателя Верховного Суда. Эта должность обязывает защищать и бренд Верховного Суда, и личные бренды судей, которые выбирают того же председателя Верховного Суда.

Кстати, в Верховном Суде работает и не отчитывается более года рабочая группа, которая должна создать коммуникационную стратегию.

Так вот, в коммуникационной стратегии должен быть не просто раздел "кризисные коммуникации", где бы говорилось об опровержении фейков или проактивном реагировании в случае обоснованной критики, но и отдельный раздел с изданиями, которым дают и не дают комментарии и интервью. Это о медиагигиене, конечно, которая должна соответствовать ценностям.

Однако отдельного внимания заслуживает содержание этого интервью для издания с более чем сомнительной репутацией.

Превышение полномочий

В интервью Кравченко прямо говорит о том, что в этом году "Верховный Суд направил выводы на 37 законопроектов", которые содержат предложения изменений в Уголовный кодекс Украины (в частности 11525, 11535, 11473). Заметьте, не Кравченко направил свои выводы, не какое-то управление или департамент, а речь идет обо всем Верховном Суде как институте.



Отрывок из интервью / Снимок экрана

Также упоминается еще один законопроект об изменениях в Уголовный кодекс (11322), а в карточке законопроекта нет таких выводов. Если зайти в карточку законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс (11525), то ситуация аналогичная.

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Дело в том, что "Голка" уже интересовалась у Верховного Суда законопроектами, которые рассматривались на Пленуме, учитывая то, что судья Василий Крат высказался в поддержку одного из законопроектов, который создан в интересах дерибанщиков. Надо было выяснить, была ли у того проекта поддержка Пленума Верховного Суда.

И у нас есть ответ, датированный октябрем, с перечнем проектов, которые рассматривали судьи Верховного Суда на Пленуме в 2023 – 2024 годах.



Ответ Верховного Суда / Фото "Голки"

В нем нет ни одного упоминания о проектах, которые Кравченко отметил в интервью. Здесь надо напомнить председателю Верховного Суда уже не о законопроектах, а о законе "О судоустройстве и статусе судей" (ст. 46).

Там говорится о том, что именно Пленум дает заключения по законопроектам от Верховного Суда. Пленум, а не председатель Верховного Суда. Чувствуете разницу?

Возникает вопрос, чьими выводами руководствовалась Верховная Рада, когда голосовала за проекты? И когда законы Украины будет уважать председатель Верховного Суда Кравченко?

А что такое Пленум? Это все судьи Верховного Суда, которые должны собраться и проголосовать. Но, похоже, Кравченко, которого этот Пленум когда-то избрал, о предусмотренном законом "нюансе" забыл. Тем самым упростил заинтересованным лоббистам путь к принятию желаемых для них законов.

Здесь надо напомнить еще один эпизод – как Кравченко провел Пленум во время тревоги и, по сути, поставил под угрозу существование судебной элиты страны, которая его точно не для этого выбирала.



Заседание Пленума Верховного Суда 9 февраля / Снимок экрана

Тогда на запрос "Голки", почему так произошло, мы никакого четкого ответа не получили. Только отписки.

Но больше всего удивляет даже не Кравченко. А то, что в Верховном Суде есть полторы сотни судей, и они об этом молчат. Как и адвокаты молчат о том, что у них в секторе монополию на решение всех важных вопросов держит соратница Виктора Медведчука – председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова.

Так вот, качество сообществ определяется, в частности, способностью к самоочищению. У адвокатов с этим, к сожалению, все очень плохо. А сможет ли самоочиститься Верховный Суд или он ожидает проверку Высшей квалификационной комиссией судей в 2025 году деклараций добропорядочности и будет способен только на "парад отставок" до того, как некоторым покажут указатель на выход?

Начать эти проверки стоит с руководства суда и его подразделений. А дальше продолжить работу с декларациями добропорядочности судей Большой Палаты. Как тех, которые в нынешнем составе "чудят" по государственным вопросам. Так и тех, которые "сотрудничали" в предыдущих каденциях с подсудимым Всеволодом Князевым.

Так что Высшая квалификационная комиссия судей, где нет судей Верховного Суда, но есть представители антикоррупционной инфраструктуры, будет иметь в следующем году хорошую возможность проявиться. А мы продолжим мониторить работу Верховного Суда, в частности, его соцсети и сайт, и будем информировать общество о вызовах, которые требуют неотложных решений и, конечно, коммуникационной стратегии, которую никак не могут за год создать.