06:06
19 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: двойники Путина хотят соревноваться с Ривзами. Гениальная схема Рогозина
      Вєсті Кремля
      22:12, 18 февраля
      Вести.UA: Послание мира от Януковича. Политический вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:20, 18 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Председатель Черновицкого облсовета Мунтян остался на посту и внес залог в 10 миллионов

      25 Читати новину українською
      Иван Мунтян внес 10 миллионов гривен залога / slovoidilo.ua

      Председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна подозревают в вымогательстве 400 тысяч долларов взятки, 13 февраля ему избрана мера пресечения. 18 февраля он внес за себя залог в 10 миллионов гривен. При этом Высший антикоррупционный суд отказался лишать чиновника должности.

      О том, что Мунтян внес залог, "Общественному" сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис. Также известно, что политик подал апелляцию на решение суда о мере пресечения, которую рассмотрят 20 февраля.

      Напомним, 13 февраля голову Черновицкого облсовета Мунтяна отпустили под залог 10 миллионов гривен

      В то же время Высший антикоррупционный суд отказался отстранять Ивана Мунтяна от должности председателя Черновицкого областного совета. Об этом заявила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, пишут в УНН

      Что известно о деле с вымогательством взятки, в котором подозреваемым является Иван Мунтян

      • 4 февраля САП сообщила о подозрении председателю облсовета Черновицкой области Ивану Мунтяну. В подозрении говорится, что он получил 180000 долларов взятки. 
      • НАБУ считает, что Мунтян в июле 2019 требовал взятку у предпринимателя за передачу в аренду коммунального санатория "Брусница" на 49 лет.
      • В частности, Мунтян хотел получить 400000 долларов, а фактически, вероятно, получил в период с августа по октябрь 2019 года 180000 долларов.
      • У НАБУ есть видеодоказательство преступления: детективы считают, что там зафиксирован именно Мунтян и факт получения взятки. 
      • Иван Мунтян настаивает, что взятку не брал, а подозрение называет абсурдом. При этом видеозаписи НАБУ он не комментирует. 
      • 13 февраля Мунтяну избрали меру пресечения: 10 миллионов гривен залога и ношение электронного браслета.
      • Внести залог, согласно решению суда, он должен в течение 5 дней.

      К слову, детективы НАБУ сообщили о подозрении и предпринимателю, который якобы предлагал взятку. Ему также избрана мера пресечения (залог в 5 миллионов гривен). 

      Кто такой Иван Мунтян

      • Мунтян – депутат Черновицкого областного совета в течение 5 созывов, член партии "Батькивщина" с 2005 года (вступил сразу после Оранжевой революции, когда Тимошенко стала премьером). 
      • С июля 2011 года Мунтян руководил Черновицкой организацией ВО "Батькивщина".
      • На парламентских выборах 2014 был под 31 номером в списке Тимошенко (выше, чем многие другие известные соратники Тимошенко – Михаил Ливинский, Андрей Сенченко или Андрей Павловский). 
      • В конце 2019 Иван Мунтян получил от Тимошенко награду за добросовестный труд и по случаю 20-летия партии "Батькивщина". Причем произошло это уже после того, как началось следствие по делу о взятке.

      Примечательно, что взять на поруки Мунтяна перед судом хотели 5 народных депутатов – Сергей Власенко, Вадим Ивченко, Михаил Волынец, Иван Крулько и Анжелика Лабунская. Все они – члены "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

      Подробнее – смотрите в видеоблоге Сергея Лещенко "Коррупция в "Батькивщине": что известно о скандальных записях с соратником Тимошенко".  

      Бои под Золотым, отставка Суркова и годовщина Майдана – события одной цепи, – Данилов
      18 февраля
      160
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики САП НАБУ Антикоррупционный суд Взятка Коррупция Новости Черновцов ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      18 февраля , 22:45 Главные новости 18 февраля: атака боевиков на Донбассе, годовщина расстрелов на Евромайдане
      Емал Набі 220
      18 февраля , 22:20 Шестая годовщина расстрелов на Майдане: не имеем права забыть!
      Уляна Супрун 53
      17 февраля , 18:26 Встроенные кассетные (cassette) электрокамины: особенности, виды, отличия
      151
      18 февраля , 10:07 Для нас на первом месте Родина – интервью с Kozak System
      Рузана Ємельянова 91
      18 февраля , 19:00 Станет ли коронавирус спусковым крючком кризиса?
      Ігор Гуменний 553
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук