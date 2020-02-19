Председатель Черновицкого облсовета Мунтян остался на посту и внес залог в 10 миллионов

Председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна подозревают в вымогательстве 400 тысяч долларов взятки, 13 февраля ему избрана мера пресечения. 18 февраля он внес за себя залог в 10 миллионов гривен. При этом Высший антикоррупционный суд отказался лишать чиновника должности.

О том, что Мунтян внес залог, " Общественному " сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис. Также известно, что политик подал апелляцию на решение суда о мере пресечения, которую рассмотрят 20 февраля.

Напомним, 13 февраля голову Черновицкого облсовета Мунтяна отпустили под залог 10 миллионов гривен

В то же время Высший антикоррупционный суд отказался отстранять Ивана Мунтяна от должности председателя Черновицкого областного совета. Об этом заявила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, пишут в УНН .

Что известно о деле с вымогательством взятки, в котором подозреваемым является Иван Мунтян

4 февраля САП сообщила о подозрении председателю облсовета Черновицкой области Ивану Мунтяну. В подозрении говорится, что он получил 180000 долларов взятки.

НАБУ считает, что Мунтян в июле 2019 требовал взятку у предпринимателя за передачу в аренду коммунального санатория "Брусница" на 49 лет.

В частности, Мунтян хотел получить 400000 долларов, а фактически, вероятно, получил в период с августа по октябрь 2019 года 180000 долларов.

У НАБУ есть видеодоказательство преступления: детективы считают, что там зафиксирован именно Мунтян и факт получения взятки.

Иван Мунтян настаивает, что взятку не брал, а подозрение называет абсурдом. При этом видеозаписи НАБУ он не комментирует.

13 февраля Мунтяну избрали меру пресечения: 10 миллионов гривен залога и ношение электронного браслета.

Внести залог, согласно решению суда, он должен в течение 5 дней.

К слову, детективы НАБУ сообщили о подозрении и предпринимателю, который якобы предлагал взятку. Ему также избрана мера пресечения (залог в 5 миллионов гривен).

Кто такой Иван Мунтян

Мунтян – депутат Черновицкого областного совета в течение 5 созывов, член партии "Батькивщина" с 2005 года (вступил сразу после Оранжевой революции, когда Тимошенко стала премьером).

С июля 2011 года Мунтян руководил Черновицкой организацией ВО "Батькивщина".

На парламентских выборах 2014 был под 31 номером в списке Тимошенко (выше, чем многие другие известные соратники Тимошенко – Михаил Ливинский, Андрей Сенченко или Андрей Павловский).

В конце 2019 Иван Мунтян получил от Тимошенко награду за добросовестный труд и по случаю 20-летия партии "Батькивщина". Причем произошло это уже после того, как началось следствие по делу о взятке.

Примечательно, что взять на поруки Мунтяна перед судом хотели 5 народных депутатов – Сергей Власенко, Вадим Ивченко, Михаил Волынец, Иван Крулько и Анжелика Лабунская. Все они – члены "Батькивщины" Юлии Тимошенко.