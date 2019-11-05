Председатель Днепропетровского облсовета Прыгунов подал в отставку

Председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов подал в отставку. Такой шаг он объясняет тем, что в последнее время политическая картина в Украине кардинально изменилась.

Как отметил он в своем фейсбуке, четыре года назад он вместе с единомышленниками объединился в демократическую коалицию, чтобы устранить "Партию Регионов" от управления процессами в области. Но сегодня многие партии, фракции, представленные в областном совете, не получили поддержки жителей области.

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"Поэтому логичным было бы провести внеочередные выборы областного совета, но мы сейчас не имеем соответствующего инструментария", – добавляет Прыгунов.

По его словам, в течение последних шести месяцев в облсовете происходит попытка подстроиться под всеукраинскую политическую картину при условии поддержки "папередников".

Мандат от демократической коалиции перестал быть актуальным. В этой ситуации считаю целесообразным сложить свои полномочия и уйти с поста председателя областного совета. Я не согласен с некоторыми процессами, происходящими сегодня. Все должно происходить в юридической плоскости,

– констатировал пока еще председатель Днепропетровского облсовета.

Относительно своего будущего Прыгунов заверил, что будет оставаться в местной политике. Также он намерен и в дальнейшем поддерживать:

воинов АТО, волонтеров и добровольцев,

развитие децентрализации,

улучшение экологии,

популяризацию здорового образа жизни и культурных ценностей,

свободное предпринимательство и развитие экономики.

В завершение он поблагодарил весь депутатский корпус, руководителей городов, районов и объединенные территориальные общины за совместную работу.

Что предшествовало заявлению об отставке Прыгунова

Доливает масла в огонь и то, что 8 ноября на сессии Днепропетровского облсовета депутаты планировали рассмотреть вопрос объявления ему недоверия и последующей отставки. После должны состояться выборы как самого председателя Днепропетровского облсовета, так и его заместителей. Распоряжение подписал первый заместитель Прыгунова Святослав Олейник. А сделал он это, когда Прыгунов был в Страсбурге на конгрессе местной и региональной власти.

Интересно, что Олейника связывают с олигархом Игорем Коломойским. По мнению местных СМИ, именно в интересах последнего он хотел инициировать отставку Прыгунова.

Теперь заявление об отставке Прыгунова должен принять депутатский корпус. На сайте облсовета должно появится распоряжение о созыве сессии, где рассмотрят этот вопрос. Ее планируют провести в пятницу, 8 ноября.

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Что известно о Глебе Прыгунове

Он является членом "Блока Петра Порошенко. В 2014 году после победы Порошенко на выборах президента Прыгунов возглавил региональное отделение президентской партии. В октябре 2015 был избран депутатом Днепропетровского областного совета VII созыва. А возглавил облсовет он в декабре 2015 года.

Заметим, это уже не первая отставка украинских чиновников на протяжении последнего времени. Так, 27 сентября написал заявление об увольнении с должности секретаря СНБО Александр Данилюк. 20 октября решил написать соответствующее заявление и глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян. А 28 октября подал в отставку заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.