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      Председатель Днепропетровского облсовета Прыгунов подал в отставку

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      Глеб Прыгунов
      Глеб Прыгунов / Фото из открытых источников

      Председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов подал в отставку. Такой шаг он объясняет тем, что в последнее время политическая картина в Украине кардинально изменилась.

      Как отметил он в своем фейсбуке, четыре года назад он вместе с единомышленниками объединился в демократическую коалицию, чтобы устранить "Партию Регионов" от управления процессами в области. Но сегодня многие партии, фракции, представленные в областном совете, не получили поддержки жителей области.

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      "Поэтому логичным было бы провести внеочередные выборы областного совета, но мы сейчас не имеем соответствующего инструментария", – добавляет Прыгунов.

      По его словам, в течение последних шести месяцев в облсовете происходит попытка подстроиться под всеукраинскую политическую картину при условии поддержки "папередников".

      Мандат от демократической коалиции перестал быть актуальным. В этой ситуации считаю целесообразным сложить свои полномочия и уйти с поста председателя областного совета. Я не согласен с некоторыми процессами, происходящими сегодня. Все должно происходить в юридической плоскости,
      – констатировал пока еще председатель Днепропетровского облсовета.

      Относительно своего будущего Прыгунов заверил, что будет оставаться в местной политике. Также он намерен и в дальнейшем поддерживать:

      • воинов АТО, волонтеров и добровольцев,
      • развитие децентрализации,
      • улучшение экологии,
      • популяризацию здорового образа жизни и культурных ценностей,
      • свободное предпринимательство и развитие экономики.

      В завершение он поблагодарил весь депутатский корпус, руководителей городов, районов и объединенные территориальные общины за совместную работу.

      Что предшествовало заявлению об отставке Прыгунова

      Доливает масла в огонь и то, что 8 ноября на сессии Днепропетровского облсовета депутаты планировали рассмотреть вопрос объявления ему недоверия и последующей отставки. После должны состояться выборы как самого председателя Днепропетровского облсовета, так и его заместителей. Распоряжение подписал первый заместитель Прыгунова Святослав Олейник. А сделал он это, когда Прыгунов был в Страсбурге на конгрессе местной и региональной власти.

      Интересно, что Олейника связывают с олигархом Игорем Коломойским. По мнению местных СМИ, именно в интересах последнего он хотел инициировать отставку Прыгунова.

      Теперь заявление об отставке Прыгунова должен принять депутатский корпус. На сайте облсовета должно появится распоряжение о созыве сессии, где рассмотрят этот вопрос. Ее планируют провести в пятницу, 8 ноября.

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      Что известно о Глебе Прыгунове

      Он является членом "Блока Петра Порошенко. В 2014 году после победы Порошенко на выборах президента Прыгунов возглавил региональное отделение президентской партии. В октябре 2015 был избран депутатом Днепропетровского областного совета VII созыва. А возглавил облсовет он в декабре 2015 года.

      Заметим, это уже не первая отставка украинских чиновников на протяжении последнего времени. Так, 27 сентября написал заявление об увольнении с должности секретаря СНБО Александр Данилюк. 20 октября решил написать соответствующее заявление и глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян. А 28 октября подал в отставку заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Блок Петра Порошенко Новости Днепра
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