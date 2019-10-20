13:44
20 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Прошло 100 дней: глава Киевской ОГА Бно-Айриян уходит в отставку

      168 Читати новину українською
      Новый глава Киевской области подал заявление об увольнении
      Новый глава Киевской области подал заявление об увольнении / Фото с фейсбук-страницы Бно-Айрияна

      Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Его в июле назначил президент Владимир Зеленский – 18 октября с этой даты прошло 100 дней.

      Фото заявления на имя президента Бно-Айриян опубликовал на своей странице в фейсбук. Оно датировано 20 октября.

      Читайте также: Зеленский назначил 42 новых судей: список

      При этом Бно-Айриян процитировал Андрея Чумака – главного героя романа "Сад Гефсиманский" украинского писателя Ивана Багряного.

      Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть,
      – написал он.

      Причин своего решения пока Бно-Айриян не объяснил. Отметим, 18 октября исполнилось 100 дней пребывания его на посту главы Киевской области.

      Отставка глава Киевской областной государственной администрации стала первой среди назначенных президентом Зеленским представителей властей в регионах. Среди высших чиновников второй – после экс-секретаря СНБО Александра Данилюка.

      Кто такой Михаил Бно-Айриян?

      Отметим, 35-летний Михаил Бно-Айриян давний друг и лидера партии "Слуга народа" и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, пишет "BBC Украина".

      • Михаил Бно-Айриян работал вторым секретарем посольства Украины в России во время работы там посла Константина Грищенко.
      • В 2010 году вместе с Грищенко вернулся в Украину и работал в МИД в правительстве Азарова.
      • В 2013-2014 годах он был советником вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам.
      • После Революции Достоинства Михаил Бно-Айриян продолжил работать в правительстве на должности начальника управления европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности.
      • Через два года, в 2016, стал заместителем директора по коммуникациям и международному сотрудничеству "Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Впоследствии – директором по коммуникациям.
      blog_ava
      Есть два варианта финала, – Кулеба об агрессии России в Украине
      сегодня
      615
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Назначения Зеленского Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Унікальна технологія GreenSource: футбольні поля перетворюють дощову воду на питну
      сегодня , 12:01 Унікальна технологія GreenSource: футбольні поля перетворюють дощову воду на питну
      Анастасія Григорова 285
      Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      сегодня , 09:03 Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      Емал Набі 351
      "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      сегодня , 09:01 "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      Злой Одессит 1639
      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      19 октября , 21:01 Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      Блог Медіа 1294
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      19 октября , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      Ірина Шиба 325
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук