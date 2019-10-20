Прошло 100 дней: глава Киевской ОГА Бно-Айриян уходит в отставку

Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Его в июле назначил президент Владимир Зеленский – 18 октября с этой даты прошло 100 дней.

Фото заявления на имя президента Бно-Айриян опубликовал на своей странице в фейсбук. Оно датировано 20 октября.

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При этом Бно-Айриян процитировал Андрея Чумака – главного героя романа "Сад Гефсиманский" украинского писателя Ивана Багряного.

Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть,

– написал он.

Причин своего решения пока Бно-Айриян не объяснил. Отметим, 18 октября исполнилось 100 дней пребывания его на посту главы Киевской области.

Отставка глава Киевской областной государственной администрации стала первой среди назначенных президентом Зеленским представителей властей в регионах. Среди высших чиновников второй – после экс-секретаря СНБО Александра Данилюка.

Кто такой Михаил Бно-Айриян?

Отметим, 35-летний Михаил Бно-Айриян давний друг и лидера партии "Слуга народа" и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, пишет "BBC Украина".