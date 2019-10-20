Прошло 100 дней: глава Киевской ОГА Бно-Айриян уходит в отставку
Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Его в июле назначил президент Владимир Зеленский – 18 октября с этой даты прошло 100 дней.
Фото заявления на имя президента Бно-Айриян опубликовал на своей странице в фейсбук. Оно датировано 20 октября.
Читайте также: Зеленский назначил 42 новых судей: список
При этом Бно-Айриян процитировал Андрея Чумака – главного героя романа "Сад Гефсиманский" украинского писателя Ивана Багряного.
Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть,
– написал он.
Причин своего решения пока Бно-Айриян не объяснил. Отметим, 18 октября исполнилось 100 дней пребывания его на посту главы Киевской области.
Отставка глава Киевской областной государственной администрации стала первой среди назначенных президентом Зеленским представителей властей в регионах. Среди высших чиновников второй – после экс-секретаря СНБО Александра Данилюка.
Кто такой Михаил Бно-Айриян?
Отметим, 35-летний Михаил Бно-Айриян давний друг и лидера партии "Слуга народа" и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, пишет "BBC Украина".
- Михаил Бно-Айриян работал вторым секретарем посольства Украины в России во время работы там посла Константина Грищенко.
- В 2010 году вместе с Грищенко вернулся в Украину и работал в МИД в правительстве Азарова.
- В 2013-2014 годах он был советником вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам.
- После Революции Достоинства Михаил Бно-Айриян продолжил работать в правительстве на должности начальника управления европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности.
- Через два года, в 2016, стал заместителем директора по коммуникациям и международному сотрудничеству "Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Впоследствии – директором по коммуникациям.