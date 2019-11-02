Председатель НСЖУ осудил Портнова за угрозы журналистам, Портнов традиционно все "видел НХ"

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко осудил одиозного юриста и экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова – за давление на журналистов и угрозы в их сторону. Между тем Портнов заявил, что обеспокоенность журналистов "видел НХ".

"Политику Андрею Портнову может не нравиться работа конкретных журналистов, медиа. Но давить на работников медиа, обнародовать персональные данные, угрожать насилием или цеплять ярлыки – возмутительно и недопустимо", – написал Томиленко в фейсбуке.

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"Журналистами движет общественный интерес. И лучшая реакция политика на этот интерес – открытость", – отметил председатель НСЖУ.

Между тем Андрей Портнов в уже привычном стиле отреагировал на "обеспокоенность журналистов" угрозами с его стороны. "Я НХ видел вас, одиозное "Радио Свободы", вместе со всей вашей обеспокоенностю", – написал Портнов в своем телеграмме.

В конце концов, впоследствии он решил несколько "успокоить" журналистов и "объяснил": "Мы выпишем себе такие же права, как у вас, и будем вполне легально за вами наблюдать. Чтобы вы не были такими тупыми".

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