Председатель союза парамедиков разъяснил, когда нужно вызывать "скорую" беспризорным

Председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус, который 20 июля оскандалился своим заявлением относительно медпомощи бездомным, разъяснил собственную позицию.

Накануне вокруг Вуса разгорелся скандал. Говорилось, что Вус якобы призвал не вызывать скорую помощь для бездомных, наркозависимых и людей в состоянии алкогольного опьянения.

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Теперь же председатель Союза парамедиков добавил, что призывает людей проверять состояние людей на улице перед тем, как вызвать "скорую".

Проверьте бездомного, действительно ли ему нужна помощь, потом вызывайте врачей,

– отметил Вус

Он добавил, что есть люди сознательные и не сознательные: "Сознательный человек, если видит человека в подозрительном состоянии, самостоятельно подходит и проверяет его состояние, сознание и дыхание. Псевдосознательный человек проходит мимо, не видит, что произошло, вызывает скорую и думает, что он делает добро".

По словам Вуса, в летнее время люди часто пьют и остаются на улице. При этом помощь им нужна социальная, а не медицинская. Он добавил, что в большинстве случаев бригада приезжает зря.