18:30
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
23°C 18°C
  • воскресенье
    24°C 18°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, 20 июля
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, 20 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Председатель союза парамедиков разъяснил, когда нужно вызывать "скорую" беспризорным

93 Читати новину українською
Когда вызывать "скорую"
Когда вызывать "скорую" / Фото из открытых источников

Председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус, который 20 июля оскандалился своим заявлением относительно медпомощи бездомным, разъяснил собственную позицию.

Накануне вокруг Вуса разгорелся скандал. Говорилось, что Вус якобы призвал не вызывать скорую помощь для бездомных, наркозависимых и людей в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также: Скоро некому будет работать: проблемы парамедиков в Черкасской области

Теперь же председатель Союза парамедиков добавил, что призывает людей проверять состояние людей на улице перед тем, как вызвать "скорую".

Проверьте бездомного, действительно ли ему нужна помощь, потом вызывайте врачей,
– отметил Вус

Он добавил, что есть люди сознательные и не сознательные: "Сознательный человек, если видит человека в подозрительном состоянии, самостоятельно подходит и проверяет его состояние, сознание и дыхание. Псевдосознательный человек проходит мимо, не видит, что произошло, вызывает скорую и думает, что он делает добро".

По словам Вуса, в летнее время люди часто пьют и остаются на улице. При этом помощь им нужна социальная, а не медицинская. Он добавил, что в большинстве случаев бригада приезжает зря.

 

Теги: Новости Украины Лекарства Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чому у МОЗ почали активно вивчати умови контрактів ректорів медвишів
сегодня, 18:00 Чому у МОЗ почали активно вивчати умови контрактів ректорів медвишів
Тетяна Мартинюк 23
Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
сегодня, 17:00 Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
Олександра Устінова 95
Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
сегодня, 16:05 Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
Тимур Чмерук 687
Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
сегодня, 13:06 Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
331
Україна та "тітушки": кого з головних фігурантів злочинів досі не покарано
сегодня, 15:00 Україна та "тітушки": кого з головних фігурантів злочинів досі не покарано
Сергій Лещенко 82
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Изменения в Основной закон — это победа Путина, — экс-судья Конституционного суда
 1 сентября 2015 , 00:29 1
"Донбасс — это Украина": как празднуют День Независимости на освобожденных территориях
 24 августа 2015 , 19:49
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук