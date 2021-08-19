Об этом сообщил председатель счетной комиссии Виталий Панов на внеочередной сессии 19 августа. Предварительно председателем облсовета был тоже представитель партии "Слуга народа" Артур Товмасян.

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Голосовали тайно

Кроме партии "Слуга народа", ни одна другая не выдвигала кандидатуру на пост председателя Харьковского облсовета. Ранее Татьяна Егорова-Луценко говорила, что готова работать на этой должности. Она пожелала своему коллеге Артуру Товмасяну доказать невиновность в суде.

Мы обсуждали кандидатуру того, кто сможет занять эту должность. Я заявляю, что готова работать на этой должности для развития нашего региона. Вчера фракция меня поддержала, я готова к этому. Я желаю Артуру Товмасяну доказать свою невиновность в суде,

– сказала Егорова-Луценко.

Избрание нового главы облсовета состоялось путем тайного голосования 19 августа. "За" проголосовали 75 человек, а "против" – 9 человек.