Председателем Харьковского облсовета стала Татьяна Егорова-Луценко

Егорова-Луценко была единственной, кто претендовал на должность председателя Одесского облсовета. Депутата выдвинула партия "Слуга народа". Ее кандидатуру поддержали 75 человек.

Об этом сообщил председатель счетной комиссии Виталий Панов на внеочередной сессии 19 августа. Предварительно председателем облсовета был тоже представитель партии "Слуга народа" Артур Товмасян.

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Голосовали тайно

Кроме партии "Слуга народа", ни одна другая не выдвигала кандидатуру на пост председателя Харьковского облсовета. Ранее Татьяна Егорова-Луценко говорила, что готова работать на этой должности. Она пожелала своему коллеге Артуру Товмасяну доказать невиновность в суде.

Мы обсуждали кандидатуру того, кто сможет занять эту должность. Я заявляю, что готова работать на этой должности для развития нашего региона. Вчера фракция меня поддержала, я готова к этому. Я желаю Артуру Товмасяну доказать свою невиновность в суде,

– сказала Егорова-Луценко.

Избрание нового главы облсовета состоялось путем тайного голосования 19 августа. "За" проголосовали 75 человек, а "против" – 9 человек.