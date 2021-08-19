Председателем Харьковского облсовета стала Татьяна Егорова-Луценко
Источник:24 канал
Егорова-Луценко была единственной, кто претендовал на должность председателя Одесского облсовета. Депутата выдвинула партия "Слуга народа". Ее кандидатуру поддержали 75 человек.
Об этом сообщил председатель счетной комиссии Виталий Панов на внеочередной сессии 19 августа. Предварительно председателем облсовета был тоже представитель партии "Слуга народа" Артур Товмасян.
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Голосовали тайно
Кроме партии "Слуга народа", ни одна другая не выдвигала кандидатуру на пост председателя Харьковского облсовета. Ранее Татьяна Егорова-Луценко говорила, что готова работать на этой должности. Она пожелала своему коллеге Артуру Товмасяну доказать невиновность в суде.
Мы обсуждали кандидатуру того, кто сможет занять эту должность. Я заявляю, что готова работать на этой должности для развития нашего региона. Вчера фракция меня поддержала, я готова к этому. Я желаю Артуру Товмасяну доказать свою невиновность в суде,
– сказала Егорова-Луценко.
Избрание нового главы облсовета состоялось путем тайного голосования 19 августа. "За" проголосовали 75 человек, а "против" – 9 человек.
Что известно о Татьяне Егоровой-Луценко
Депутат была первым заместителем Алексея Кучера во время его руководства Харьковской ОГА. С декабря 2017 по 2019 год – руководитель Управления юстиции Харьковской области.
Также баллотировалась в Верховную Раду на выборах 2020 года. В 2016 году защитила кандидатскую диссертацию на кафедре экологического права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
В 2015 году баллотировалась в Харьковский областной совет, Лозовский горсовет и Лозовский райсовета. На время выдвижения была членом "Радикальной партии Олега Ляшко".
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