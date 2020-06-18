В конкурсе на должность председателя правления Сбербанка победил действующий глава "Пиреус Банка" Сергей Наумов. Его кандидатуру во время голосования 17 июня поддержало большинство членов наблюдательного совета финучреждения.

Как проходило избрание главы Ощадбанка

"Они все перессорились несколько раз. Градус дискуссии был слишком высок. Все всех боятся, а также постороннего воздействия. При этом по указу президента, их зарплата уменьшена до всего 47 тысяч гривен", – отметил источник издания FinClub.

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Перед голосованием за нового главу Сбербанка 5 независимых членов наблюдательного совета получили анонимные письма с предложением проголосовать за вознаграждение за заместителя председателя "Укргазбанка" Геннадия Хелемского. Члены наблюдательного совета сообщили об этом факте службе безопасности банка.

Тем временем нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский назвал эту ситуацию провокацией и требует отменить результаты второго конкурса.

К чему здесь Коломойский

Заметим, что результаты первого конкурса были отменены из-за "непредвиденных внешних обстоятельств", поскольку в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.

С поста Дубинского очевидно, что Коломойский очень ожидал получить контроль над Сбербанком, но не получается,

– заявил FinClub банкир, близкий к офису Президента.

Что известно про Сергея Наумова