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      Председателем Днепропетровского облсовета стал бывший заместитель Коломойского

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      Святослав Олейник был заместителем председателя ОГА в Днепре Игоря Коломойского в 2014
      Святослав Олейник был заместителем председателя ОГА в Днепре Игоря Коломойского в 2014 / Коллаж 24 канала

      Новым главой Днепропетровского областного совета стал Святослав Олейник, за него проголосовали 91 из 93 присутствующих депутатов. Четыре года назад Олейник был заместителем председателя совета, а еще раньше – заместителем председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского.

      Выбрали Олейника на XIX сессии Днепропетровского областного совета, о чем сообщила ее пресс-служба в пятницу, 8 ноября.

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      В начале пленарного заседания предыдущий глава облсовета Глеб Прыгунов официально сложил свои полномочия. В отставку он подал 5 ноября, аргументируя свой шаг тем, что "в последнее время политическая картина в Украине кардинально изменилась". Мол, много партий, представленных фракциями сейчас в областном совете, не имеют поддержки жителей области.

      Глеб Прыгунов – представитель "Блока Петра Порошенко". Ему уже было известно, что 8 ноября на сессии Днепропетровского облсовета депутаты планируют рассмотреть вопрос объявления ему недоверия и последующей отставки.

      Святослава Олейника же связывают с олигархом Игорем Коломойским. Местные СМИ писали, что именно в интересах последнего Олейник добивался отставки Прыгунова.

      Олійник

      Коломойский и Олейник в 2014 / Фото Укринформ

      Что известно о Святославе Олейнике

      Родился в 1975 году в Днепре. В 1998 – 2005 работал в прокуратуре. После Оранжевой революции в 2005 году уволился по собственному желанию и начал частную адвокатскую практику. В 2006 – 2012 годах был народным депутатом Рады V и VI созывов.

      В 2014 году Игорь Коломойский как председатель Днепропетровской областной государственной администрации назначил Святослава Олейника своим заместителем.

      Однако в 2015 году Олейник пошел работать председателем партии "Возрождение" в Днепропетровской области (эту политсилу также связывают с Коломойским), а осенью на местных выборах был избран депутатом Днепропетровского областного совета.

      Примечательно, что именно Олейника СМИ считали главным претендентом на пост главы Днепропетровской ОГА. Когда Владимир Зеленский совершил свой первый визит в Днепропетровскую область 12 июля – в аэропорту президента встречал Святослав Олейник. Однако губернатором он не стал.

      Дніпро
      Филатов, Олейник, Зеленский – городской глава, потенциальный председатель ОГА и президент / Фото Depo

      Тогда же в некоторых СМИ появились публикации, где Олейника обвиняли в том, что связанные с ним предприятия Днепропетровской области получили немало подрядов на строительство за деньги из бюджета. Предполагают, что назначать Олейника на такой волне негатива Зеленский не рискнул.

      Заметим, что в мае Bihus.info публиковало интервью с Игорем Коломойским, где тот прямо заявлял, что именно по его рекомендации Олейника взяли в большую политику.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Новости политики Новости Днепра
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