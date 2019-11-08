Председателем Днепропетровского облсовета стал бывший заместитель Коломойского
Новым главой Днепропетровского областного совета стал Святослав Олейник, за него проголосовали 91 из 93 присутствующих депутатов. Четыре года назад Олейник был заместителем председателя совета, а еще раньше – заместителем председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского.
Выбрали Олейника на XIX сессии Днепропетровского областного совета, о чем сообщила ее пресс-служба в пятницу, 8 ноября.
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В начале пленарного заседания предыдущий глава облсовета Глеб Прыгунов официально сложил свои полномочия. В отставку он подал 5 ноября, аргументируя свой шаг тем, что "в последнее время политическая картина в Украине кардинально изменилась". Мол, много партий, представленных фракциями сейчас в областном совете, не имеют поддержки жителей области.
Глеб Прыгунов – представитель "Блока Петра Порошенко". Ему уже было известно, что 8 ноября на сессии Днепропетровского облсовета депутаты планируют рассмотреть вопрос объявления ему недоверия и последующей отставки.
Святослава Олейника же связывают с олигархом Игорем Коломойским. Местные СМИ писали, что именно в интересах последнего Олейник добивался отставки Прыгунова.
Коломойский и Олейник в 2014 / Фото Укринформ
Что известно о Святославе Олейнике
Родился в 1975 году в Днепре. В 1998 – 2005 работал в прокуратуре. После Оранжевой революции в 2005 году уволился по собственному желанию и начал частную адвокатскую практику. В 2006 – 2012 годах был народным депутатом Рады V и VI созывов.
В 2014 году Игорь Коломойский как председатель Днепропетровской областной государственной администрации назначил Святослава Олейника своим заместителем.
Однако в 2015 году Олейник пошел работать председателем партии "Возрождение" в Днепропетровской области (эту политсилу также связывают с Коломойским), а осенью на местных выборах был избран депутатом Днепропетровского областного совета.
Примечательно, что именно Олейника СМИ считали главным претендентом на пост главы Днепропетровской ОГА. Когда Владимир Зеленский совершил свой первый визит в Днепропетровскую область 12 июля – в аэропорту президента встречал Святослав Олейник. Однако губернатором он не стал.
Филатов, Олейник, Зеленский – городской глава, потенциальный председатель ОГА и президент / Фото Depo
Тогда же в некоторых СМИ появились публикации, где Олейника обвиняли в том, что связанные с ним предприятия Днепропетровской области получили немало подрядов на строительство за деньги из бюджета. Предполагают, что назначать Олейника на такой волне негатива Зеленский не рискнул.
Заметим, что в мае Bihus.info публиковало интервью с Игорем Коломойским, где тот прямо заявлял, что именно по его рекомендации Олейника взяли в большую политику.