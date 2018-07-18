Председателю Союза журналистов России Соловьеву запретили въезд в Украину: известный срок и прич

Руководителю Союза журналистов Российской Федерации Владимиру Соловьеву еще в феврале 2018 года был запрещен въезд в Украину сроком на три года из-за посещения оккупированного Крыма.

Об этом сегодня, 18 июля, сообщила пресс-служба Независимого медиа-профсоюза Украины, обнародовав ответ Департамента защиты национальной государственности СБУ на свой информационный запрос.

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В интересах организации национальной безопасности Украины, 22 февраля 2018 года гражданину России Соловьеву Владимиру Геннадиевичу объявлено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года,

– говорится в ответе Департамента защиты национальной государственности СБУ.

В медиапрофсоюзе отметили, что 27 февраля Конфедерация журналистских организаций Украины (КЖОУ) обнародовала заявление относительно противозаконной деятельности в Украине председателя СЖР Соловьева. В этом заявлении КЖОУ обратила внимание "на антиукраинскую деятельность на территории аннексированного Россией Крыма гражданина РФ, руководителя Союза журналистов России Владимира Соловьева".

"В заявлении говорилось о том, что во время пребывания на Крымском полуострове в феврале 2018 года глава СЖР встречался со ставленником Кремля – "главой республики Сергеем Аксеновым и другими лицами – "представителями крымской "власти" и пророссийских организаций". Во время этих встреч Соловьев, по данным КЖОУ, обсудил вопросы взаимодействия и направления дальнейшего сотрудничества, планы совместных информационных мероприятий, а также наградил крымских активистов информационной сферы отличиями СЖ России "за заслуги"", – добавили в пресс-службе.

Как отметили в КЖОУ, они считают такие действия Соловьева недопустимыми, такими, что противоречат украинским национальным интересам и угрожают информационной и государственной безопасности Украины.