16:18
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Представили бюджетный смартфон Coolpad Mega 5A за сто долларов

44 Читати новину українською
Смартфон Coolpad Mega 4A стоит сто долларов
Смартфон Coolpad Mega 4A стоит сто долларов / prostotech.com

Китайский производитель смартфонов Coolpad представил новый бюджетный телефон Coolpad Mega 5A. Цена этого устройства действительно бюджетная – 6999 рупий (это примерно 100 долларов или 2 700 гривен).

Об этом пишет prostotech.com.

Coolpad Mega 5A стал преемником модели Coolpad Mega 4A, запущенной в прошлом году. Новинка появится на индийском рынке.

Читайте также: Гендиректор Xiaomi показал, как выглядел первый смартфон компании

Смартфон получил 5,45-дюймовый IPS-дисплей InCell с разрешением HD + (1440 x 720 пикселей) и соотношением сторон 18: 9. Устройство работает на процессоре Spreadtrum SC9850K с тактовой частотой 1,3 ГГц.

Устройство получило 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Также смартфон имеет слот для карт microSD, который дает возможность дополнительно расширять емкость до 128 ГБ.

Он также получил двойную камеру с основным 8-мегапиксельным и дополнительным 0,3-мегапиксельным датчиком. Также сзади есть сканер отпечатков пальцев. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

Coolpad Mega 5A

Смартфон получил двойную камеру

Coolpad Mega 5A поддерживает 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, FM-радио, Micro-USB и 3,5-мм разъем для наушников. Устройство работает на операционной системе Android 8.1 Oreo и питается от батареи емкостью 2500 мАч.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список
сегодня, 16:07 Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список
Наталя Боднар
Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
сегодня, 15:00 Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
Віталій Кулик
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
сегодня, 14:00 Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
Віталій Шабунін
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня, 13:01 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
13278
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Samsung анонсировала Galaxy S10 за год до его выхода
 21 мая , 10:12
"Бананофон" Nokia 8110 можно купить в Украине: чем уникален телефон
 5 июля , 21:05
Определили лучший смартфон 2018 года
 18 августа , 12:08
Сколько заряжается и как долго "живет" Samsung Galaxy Note 9
 18 августа , 18:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук