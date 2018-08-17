Представили бюджетный смартфон Coolpad Mega 5A за сто долларов

Китайский производитель смартфонов Coolpad представил новый бюджетный телефон Coolpad Mega 5A. Цена этого устройства действительно бюджетная – 6999 рупий (это примерно 100 долларов или 2 700 гривен).

Об этом пишет prostotech.com.

Coolpad Mega 5A стал преемником модели Coolpad Mega 4A, запущенной в прошлом году. Новинка появится на индийском рынке.

Читайте также: Гендиректор Xiaomi показал, как выглядел первый смартфон компании

Смартфон получил 5,45-дюймовый IPS-дисплей InCell с разрешением HD + (1440 x 720 пикселей) и соотношением сторон 18: 9. Устройство работает на процессоре Spreadtrum SC9850K с тактовой частотой 1,3 ГГц.

Устройство получило 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Также смартфон имеет слот для карт microSD, который дает возможность дополнительно расширять емкость до 128 ГБ.

Он также получил двойную камеру с основным 8-мегапиксельным и дополнительным 0,3-мегапиксельным датчиком. Также сзади есть сканер отпечатков пальцев. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

Смартфон получил двойную камеру

Coolpad Mega 5A поддерживает 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, FM-радио, Micro-USB и 3,5-мм разъем для наушников. Устройство работает на операционной системе Android 8.1 Oreo и питается от батареи емкостью 2500 мАч.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно