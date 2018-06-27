Представили очень необычный "умный" стол, который имеет встроенный компьютер

Компания Cemtrex представила очень интересную новинку – умный стол Cemtrex SmartDesk, который кроме собственно стола состоит из трех мониторов, сканера документов и других важных элементов, которые требует современный офис.

Об этом сообщает Yhe Verge.

Каждый из 3 мониторов является сенсорным и имеет 24 дюйма. Они поддерживают фирменную систему сенсорного жеста, то есть пользователи могут перелистывать изображения и документы с помощью движения. Все они подключены к компьютеру, который работает на базе Windows.

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Компьютер имеет 8-ядерный Intel Core i7 процессор. Также на столе есть порт USB 3.1 Type-C, два USB 3.1 Type-A, два USB 2, аудиоразъем и интерфейс Ethernet. Клавиатура интегрирована в стол вместе с трекпадом.

Правда и стоит Cemtrex SmartDesk не мало – 3999 долларов, это 104 тысячи гривен.

Уникальный стол Cemtrex SmartDesk: видео

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