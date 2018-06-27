10:24
27 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 15°C
  • четверг
    25°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
  • суббота
    19°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Океан кайфа. "Мыльный пузырь лопнул"
Вєсті Кремля
22:54, 26 июня
Вести.UA. Новое ремесло Луценко. Багамский песок Кличко
Вєсті.UA
21:14, 26 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Представили очень необычный "умный" стол, который имеет встроенный компьютер

117 Читати новину українською
Умный стол Cemtrex SmartDesk
Умный стол Cemtrex SmartDesk / theverge.com

Компания Cemtrex представила очень интересную новинку – умный стол Cemtrex SmartDesk, который кроме собственно стола состоит из трех мониторов, сканера документов и других важных элементов, которые требует современный офис.

Об этом сообщает Yhe Verge.

Каждый из 3 мониторов является сенсорным и имеет 24 дюйма. Они поддерживают фирменную систему сенсорного жеста, то есть пользователи могут перелистывать изображения и документы с помощью движения. Все они подключены к компьютеру, который работает на базе Windows.

Читайте также: Украинцы создали рюкзак, который увеличивается в 4 раза: как он работает

Компьютер имеет 8-ядерный Intel Core i7 процессор. Также на столе есть порт USB 3.1 Type-C, два USB 3.1 Type-A, два USB 2, аудиоразъем и интерфейс Ethernet. Клавиатура интегрирована в стол вместе с трекпадом.

Правда и стоит Cemtrex SmartDesk не мало – 3999 долларов, это 104 тысячи гривен.

Уникальный стол Cemtrex SmartDesk: видео

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чому в Україні йде масштабний наступ на контрабанду
сегодня, 10:05 Чому в Україні йде масштабний наступ на контрабанду
Тетяна Острікова 70
Ловушка для ультраправых, или Хотите однородности – готовьтесь быть бедными
сегодня, 08:38 Ловушка для ультраправых, или Хотите однородности – готовьтесь быть бедными
Блог Медіа 578
Боротьба за Донбас: в Росії "наїхали" на ватажка "ДНР" та компаньйона Суркова
26 июня, 22:00 Боротьба за Донбас: в Росії "наїхали" на ватажка "ДНР" та компаньйона Суркова
Олексій Чибісов 4061
Порошенко + Жебрівський: у яких корупційних скандалах засвітився новоспечений аудитор НАБУ
26 июня, 21:00 Порошенко + Жебрівський: у яких корупційних скандалах засвітився новоспечений аудитор НАБУ
Дмитро Гнап 168
Пол-Украины "нелегалов": результаты исследования теневой занятости
26 июня, 20:02 Пол-Украины "нелегалов": результаты исследования теневой занятости
Яніна Ткачук 339
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук