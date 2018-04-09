Представитель Президента в Крыму рассказал, как экипаж "Норда" может вернуться на полуостров

Представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин рассказал, что моряки задержанного украинского судна "Норд" могут попасть в оккупированный Крым, если покажут украинские документы, удостоверяющие их личность.

Об этом он сообщил в эфире 24 Канала.

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"Против экипажа составлены уже два административных протокола за незаконную попытку пересечения украинской границы. Сейчас они уже могут пересечь административную границу и попасть в оккупированный Крым, как и любой гражданин Украины, если они покажут украинские документы, удостоверяющие их личность", – заявил Бабин.

Он добавил, что сейчас экипаж задержанного судна находится на территории материковой Украины.

Экипаж судна "Норд" находятся на материковой Украине, стоит отметить, что они все являются гражданами Украины. И это украинское судно, которое должно использовать украинский флаг. Но оно незаконно использовало флаг РФ и ее разрешение на вылов рыбы в Азовском море,

– отметил Представитель Президента Украины в АР Крым.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел. Ночью 8 апреля команда судна "Норд" попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" на Харьковщине.