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Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Представитель "Приватбанка" рассказал, насколько безопасна новая технология Apple Pay

Актуальное интервью 80 Читати новину українською

Внедрение новых прогрессивных технологий позволяет компаниям подниматься на более высокий уровень, выигрывать конкуренцию и наращивать прибыли. О внедрении одной из таких технологии в банковской сфере – в программе "Актуальное интервью" рассказал руководитель розничного бизнеса Приватбанка Алексей Шабан.

О введении ApplePay

– Теперь можно оплачивать не только наличными, не только пластиковой карточкой, но и мобильным устройством Apple. Это может быть или то iPhone AppleWatch второй-третьей серии. Работает очень просто. Нужно установить приложение "Приват24", или для наших клиентов, которые уже пользуются, обновить его. На экране "Приват24" вы получите приглашение: добавить в ваш телефон любую свою карточку. Можно будет рассчитываться, не принимая карточку.

О популярности безналичных платежей

Украина – 28-я страна, которая начала использовать эту технологию. И именно "ПриватБанк" стал первым банком, за кем эта система будет работать.

"Эта услуга будет пользоваться спросом, вниманием. Потому владельцы iPhone давно ждали, когда появится возможность оплачивать "айфоном". В прошлом году мы запустили GooglePay – возможность оплачивать благодаря Android", – пояснил Алексей Шабан.

О безопасности новой системы

– Правило о том, что нельзя сообщать секретные коды, конечно, остается. Безопасность усиливается в чем? В том, что данные вашей карты, которые добавляются в телефон, шифруются. И даже, если предположить, что эта информация будет перехвачена мошенниками, они не смогут расшифровать данные и получить доступ к вашему счету.

Больше – смотрите в полном выпуске программы "Актуальное интервью".

Теги: Новости Украины Национализация ПриватБанка Apple Техно Android
Источник: 24 Канал
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