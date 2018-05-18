Представитель "Приватбанка" рассказал, насколько безопасна новая технология Apple Pay

Внедрение новых прогрессивных технологий позволяет компаниям подниматься на более высокий уровень, выигрывать конкуренцию и наращивать прибыли. О внедрении одной из таких технологии в банковской сфере – в программе "Актуальное интервью" рассказал руководитель розничного бизнеса Приватбанка Алексей Шабан.

О введении ApplePay

– Теперь можно оплачивать не только наличными, не только пластиковой карточкой, но и мобильным устройством Apple. Это может быть или то iPhone AppleWatch второй-третьей серии. Работает очень просто. Нужно установить приложение "Приват24", или для наших клиентов, которые уже пользуются, обновить его. На экране "Приват24" вы получите приглашение: добавить в ваш телефон любую свою карточку. Можно будет рассчитываться, не принимая карточку.

О популярности безналичных платежей

Украина – 28-я страна, которая начала использовать эту технологию. И именно "ПриватБанк" стал первым банком, за кем эта система будет работать.

"Эта услуга будет пользоваться спросом, вниманием. Потому владельцы iPhone давно ждали, когда появится возможность оплачивать "айфоном". В прошлом году мы запустили GooglePay – возможность оплачивать благодаря Android", – пояснил Алексей Шабан.

О безопасности новой системы

– Правило о том, что нельзя сообщать секретные коды, конечно, остается. Безопасность усиливается в чем? В том, что данные вашей карты, которые добавляются в телефон, шифруются. И даже, если предположить, что эта информация будет перехвачена мошенниками, они не смогут расшифровать данные и получить доступ к вашему счету.

Больше – смотрите в полном выпуске программы "Актуальное интервью".