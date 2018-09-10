Представитель словацкой делегации кричал "Россия, Россия" во время матча против Украины
Сборная Украины во втором матче Лиги наций обыграла Словакию (1:0). Игра проходила во Львове на "Арене-Львов" без зрителей. Впрочем, на игре присутствовали журналисты и делегация от Словакии. Во время матча представитель словацкой делегации кричал "Россия, Россия".
Об этом сообщил львовский журналист Тарас Радюкин в своем Facebook, пишет Xsport.
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Напомним, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении инцидентов и нарушений, допущенных во время матча Лиги наций между Чехией и Украиной.
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Источник: 24 Канал
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