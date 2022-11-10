Представители Довженко-Центра фактически сами подтвердили противоправную работу бывшего руководства

Коллектив Довженко-Центра во вторник, 8 ноября, не допустил в помещение Довженко-Центра новую и. о. генерального директора Юлию Каждан, которую на прошлой неделе назначило Госкино.

Видео этих событий размещено на фейсбуке-странице самого Центра.

Важно Правоохранители проводят обыски в Довженко-Центре

Насколько правомерны такие действия, должны, очевидно, выяснять соответствующие органы. Впрочем, как пишут СМИ, важно, что сами же сотрудники Центра подтвердили некоторые из опасений Госкино по непонятным решениям бывшего руководства Центра.

В частности, по словам Марины Скирды, главного искусствоведа Музея кино, "Госкино не нравится, что Центром была проведена переоценка имущества и стоимость зданий возросла. Вместо того чтобы радоваться, что государственное предприятие наращивает свои объемы, в Госкино этим недовольны. А это было сделано. для того, чтобы нельзя было продать по дешевке здание. Там стоимость выросла в разы. Мы делали переоценку, приглашали фирму. Вы же понимаете, как растет стоимость квадратного метра в этом районе...".

Но помещение государственного предприятия – это не квартира в жилом комплексе, которая при определенных условиях может подорожать. Напротив, баланс неотремонтированных комнат нежилого назначения с каждым годом может только снижаться, и никак иначе.

Есть основания предполагать, что искусственное увеличение стоимости зданий было сделано с целью создания видимости доходности Центра и сокрытия реальных убытков. Это при том, что указанные помещения находятся в ужасающем состоянии. В несущих стенах и полу помещений Центра есть трещины. Отдельные трещины имеют крайне угрожающий с точки зрения безопасности эксплуатации зданий характер и наблюдается тенденция к их увеличению.

На балансе Центра также есть сооружение гражданской защиты (бомбоубежище), которое непригодно для использования, однако ее стоимость уже после начала полномасштабного вторжения России значительно увеличена, что никак не влияет на возобновление ее функционирования. Никаких мер по улучшению состояния помещений не принимается.

Аудита Довженко-Центра не избежать

Как вариант можно предположить, что простых сотрудников используют, чтобы отвлечь внимание от чего-то важного. От чего-то, что знают только "их" руководители. К примеру, от результатов проверок деятельности Центра. Так, 22 марта 2021 года по результатам проведенной закупки был заключен договор №22/03-2021 в лице бывшего генерального директора Козленко И.В из ФЛП Хоптинская Т.С на услуги "аренды звукового и светового оборудования" на общую сумму 326 500 гривен.

Согласно предоставленным тендерным документам, предлагаемое в аренду оборудование не новое, а срок использования его уже достигает 10 лет и более. Однако еще до подписания договора аренды и получения "звукового и светового оборудования" с той же ФЛП Хоптинская Т.С. 09 марта 2021 был заключен договор на обслуживание вышеуказанного оборудования "Звуковое и световое оформление мероприятий" на сумму 49 900 гривен, что может свидетельствовать о заранее принятом решении о победителе торгов.

В дальнейшем в конце года, а именно 20 декабря 2021, по результатам проведенной закупки, заключен договор №20/12-2021 в лице уже и.о. генерального директора Гончарук О.Ю. также с ФЛП Хоптинская Т.С. на общую сумму 452 725 гривен по аренде того же оборудования.

Аналогично, как в прошлом году, а именно 18 февраля 2022, с ФЛП Хоптинская Т.С. заключен договор "Звуковое и световое оформление мероприятий" на сумму 49 900 гривен. Однако согласно п.6.2 договора аренды оборудования "в размер арендной платы входит ремонт оборудования, техническое обслуживание оборудования, замена комплектующих, выгорание ламп, а также все расходы, связанные с обслуживанием и эксплуатацией оборудования".

Учитывая вышеуказанное, заключение дополнительных договоров в 2021-2022 годах "Звуковое и световое оформление мероприятий" было явно необоснованным.

То есть юридического и экономического аудита Довженко-Центра отнюдь не избежать, сколько "протестов" они бы не устраивали.