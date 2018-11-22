Представители крупного украинского бизнеса рассказали о том, как привлекают молодежь и повышают лояльность сотрудников. Многие компании имеют специальные программы по работе с молодежью.

Об этом говорится в статье "Бонусы и возможности: Что украинские компании предоставляют своим работникам" на 112.ua.

"Исследуя основные мотивы молодежи, мы понимаем, что одним из важнейших критериев выбора работодателя для них является карьерный рост, возможность стать успешными, учиться новому и знакомиться с интересными людьми, формировать свое окружение. В каждом из этих направлений мы работаем и развиваемся. Созданы карьерные маршруты – типовые схемы карьерного роста руководителя в Метинвесте по 11 карьерным направлениям. Сейчас в компании для амбициозных и ответственных новичков от начальной позиции до первого менеджерского звена проходит 1,5 года. Действующий в компании корпоративный университет предлагает для молодежи, а также для работающих сотрудников среднего и старшего возраста все больше программ обучения и развития, есть возможность повышать квалификацию, обучаться новым профессиям", – рассказали в компании "Метинвест".

Также "Метинвест" тесно сотрудничает с учебными заведениями и трудоустраивает около 30% выпускников в регионах, где расположены предприятия компании.

В "Концерн Галнафтогаз" (сеть АЗС ОККО) 30% персонала – молодежь, люди до 30 лет. 75% рабочих мест компании сосредоточены непосредственно на АЗС, но также "Галнафтогаз" заинтересован в привлечении талантливых менеджеров и офисных специалистов. В прошлом году сеть ОККО стала первым местом работы для 500 молодых украинцев. "Те молодые сотрудники, которые демонстрируют хорошие результаты работы и заинтересованы в самореализации, в нашей компании имеют возможность для быстрого карьерного роста. Компания ориентирована на долгосрочное сотрудничество с каждым, кто устраивается на работу", – рассказали в пресс-службе "Галнафтогаза".

В "Галнафтогазе" функционирует проект "Карьерный лифт". "Лучшие операторы АЗС и младший персонал ресторанов (по рекомендации своих руководителей и по результатам конкурсного отбора) получают возможность пройти серию тренингов, после которых они зачисляются в кадровый резерв. Как только появляются вакантные управленческие должности, им первым предлагают занять эти вакансии.

В крупных украинских компаниях действует немало программ, направленных на сохранение лояльности сотрудников и сохранение ценных кадров.

Как работодатель, мы предлагаем достойные для Украины условия работы, соответствующую компетенциям оплату труда и возможности для развития карьеры внутри банка, говорят в "ПриватБанке": вместе с работой в большом надежном банке сотрудники получают: программу добровольного медицинского страхования с частичной компенсацией затрат на страховые платежи за счет банка; систему льготного кредитования; ежегодный оплачиваемый отпуск 24 календарных дня; консультационные услуги по юридическим вопросам; обеспечение безопасности работников и членов их семей (программа "Защита"); корпоративные мероприятия; обучение в течение всего периода работы в банке – под конкретные специальности и потребности сотрудника создано 91 увлекательную и эффективную программу обучения (курсы, тренажеры, мастер-классы, вебинары, тренинги); корпоративную мобильную связь (компенсация части расходов).

"Мы стараемся сделать максимально прозрачными перспективы для наших сотрудников. Например, практикуем открытые внутренние конкурсы на вакантные должности. Это означает, что каждый может увидеть открытые позиции и требования к кандидатам, подать свою кандидатуру или спланировать свое развитие, чтобы подготовиться для новой возможности", – рассказали в "Метинвесте". При этом в компании отмечают, что "Метинвест" сегодня – один из лидеров по уровню и темпам роста зарплат в промышленности и в Украине в целом.

В "Галнафтогазе" отмечают, что всем сотрудникам компании предоставляется официальное трудоустройство и выплачивается "белая" заработная плата, что повышает их социальную защищенность, гарантирует достойный уровень пенсий в будущем.

"Нашей сильной стороной, как международной компании, является честный и абсолютно прозрачный бизнес. А это означает, что наши сотрудники оформлены согласно законодательству Украины, имеют легальный доход, и их права соблюдаются в полной мере. Помимо этого, частью нашего ценностного предложения есть бенефиты, которые социально защищают сотрудников (такие как, медицинская страховка, материальная помощь и т.д.), возможность развития и карьерного роста", – рассказала директор по персоналу компании METRO Cash and Carry Ukraine Ирина Брижак.