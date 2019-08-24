Представители культур мира собрались во Львове: колоритные фото с фестиваля "Этновир"
Львов на несколько дней превратился в мультикультурную столицу. Там начался международный фестиваль "Этновир". Коллективы из семи стран — Панамы, Колумбии, Франции, Польши, Латвии, Словении и Украины демонстрируют свои культурные достижения.
В программе фестиваля – колоритные выступления, невероятные парады и показ мод в этностиле. На Музейной площади 22 августа собрались десятки людей в колоритных народных костюмах. Перед началом концерта они пели.
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"Сегодня здесь – особая атмосфера. Львов имеет старинный вид, а наши костюмы великолепно его дополняют. Очень нравится этот город", – рассказала участница фестиваля из Франции.
Участники "Этновира" совершенно разные, и главное для каждого коллектива – показать культурное богатство собственной страны.
Латвия разделена на несколько исторических районов. И у жителей каждого района есть свои особые народные костюмы. Кроме костюмов, мы продемонстрируем и особые танцы. Ведь у каждого района они немного отличаются,
– отметила участница фестиваля из Латвии Лаура.
Словенцы приехали на "Этновир" во Львов впервые и были поражены разнообразием культур. И даже, несмотря на сдержанные костюмы, удивляли всех универсальностью.
"Платков у нас очень много, зависит от региона, где словенцы проживают. Костюмы, которые мы надели, из района Горинска, там есть много гор, и поэтому наши костюмы подходят для любой погоды: теплого лета или холодной зимы", – пояснили участники фестиваля из Словении Метыць и Аня.
Фото с фестиваля
К участникам присоединятся и экзотические коллективы из Панамы и Колумбии. Вместе они будут выступать на главной сцене на площади Рынок и на Музейной площади. "Этновир" завершится в воскресенье общим танцем всех участников. Программу фестиваля можно посмотреть на сайте Львовского городского совета.
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