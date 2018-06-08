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Представители националистических организаций объяснили, почему уничтожили лагерь цыган

248 Читати новину українською

Представители "Национальных дружин", которые вчера уничтожили лагерь – решили убрать на месте погрома.

Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 Канала.

Представители националистических организаций уверяют, что в районе, вокруг лагеря, где жили ромы, был высокий уровень преступности и что люди, которые жили в лагере, очень вредили окружающей среде.

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"К нам было много обращений от местных жителей. Вчера представители нашей организации, вместе с правоохранителями прибыли к ромам и договорились, что они в течение 24 часов покинут лагерь. Они покинули его раньше, и мы начали убирать, еще вчера вечером", – рассказал представитель националистической организации.

Напомним, что 6 июня в Киеве в национальном природном парке "Голосеевский" появился табор цыган. 7 июня представители националистических организаций заявили, что очистят Голосеевский парк от цыган, если те сами не уйдут оттуда в течение 24 часов. Впоследствии в организации заверили, что цыгане добровольно покинули территорию парка и обошлось без инцидентов. Однако в полиции уверяют, что уже после этого на лагерь напали общественные активисты и разрушили его.

Следовательно, по факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство и расследуют происшествие по статье "Хулиганство".

 

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Национальная дружина столкновения Ромы
Источник: 24 Канал
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