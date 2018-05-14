Представители США впервые не приехали на переговоры по вопросу урегулирования конфликта в Сирии

США пропустят девятый раунд переговоров по урегулированию конфликта с Сирией, которые проходят 14 мая в столице Казахстана, Астане.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на представителя МИД Казахстана Ануара Жайнакова.

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Жайнаков сказал, что Соединенные Штаты, которые ранее направляли делегацию в Астану, на этот раз не принимают участия в переговорах.

В Казахстан уже прибыли представители ООН и Сирии, возглавляемые Башаром Асадом. Прибытие делегации сирийской оппозиции ожидается 15 мая.

Москва все еще возлагает надежды на то, что Вашингтон примет участие в переговорах. Об этом 14 мая заявил представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Мы надеемся, что здравый смысл перевесит, и они примут участие в нашей сессии,

– сказал Лаврентьев.

Добавим, что переговоры в столице Казахстана по мирному урегулированию конфликта в Сирии инициированы Россией, Турцией и Ираном. Идею мирного урегулирования страны начали продвигать после того, как правительственные войска взяли под свой контроль город Алеппо, который до того находился под контролем повстанцев.

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