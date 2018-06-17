12:57
17 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 18°C
  • понедельник
    28°C 19°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Представители Xiaomi оправдали "провальный" Redmi 6

106 Читати новину українською
Представители Xiaomi оправдали "провальный" Redmi 6
Представители Xiaomi оправдали "провальный" Redmi 6 / igyaan

Недавно компания Xiaomi официально анонсировала Redmi 6, на который многие пользователи возлагали большие надежды. Однако новинку почти сразу назвали провальной, ведь смартфон получил процессор от компании MediaTek. И вот представители компании решили прокомментировать использование именно этого чипсета в своем телефоне.

Об этом сообщает akket.com.

Читайте также: ТОП-3 смартфона недели: бюджетник от Asus, долгожданный Xiaomi Redmi 6 и Lenovo Z5

По словам представителей Xiaomi, использование процессора MediaTek в телефоне Redmi 6 вовсе не делает мобильное устройство плохим. Производитель уверяет, что с производителем чипов заключили соглашение, в рамках которого он будет выпускать драйвера и прочее необходимое программное обеспечение по меньшей мере в течение двух лет. Это означает, что провальный Xiaomi Redmi 6 будет получать новейшее программное обеспечение операционных систем Android по меньшей мере в течение трех ближайших лет.

Кроме того, по словам Xiaomi, перед использованием чипа MediaTek Helio P22, который состоит из 8 ядер, компания в течение нескольких месяцев тестировала его. За все это время не было зафиксировано проблем с нагревом или производительностью. Даже при максимальной нагрузке данный чип производительнее Snapdragon 845, который установлен в модель Redmi 5.

Таким образом компания-производитель оправдала использование процессора MediaTek в своем телефоне и попросила дать Xiaomi Redmi 6 шанс доказать, что хорошие мобильные устройства с чипом под тайваньским брендом все же могут быть качественными и интересными.

Читайте также: MediaTek поборется за бюджетный сегмент процессоров с Qualcomm

Нельзя не заметить, что продажи этого мобильного устройства уже начались, а произошло это 15 июня. Ближайшего понедельника, скорее всего, Xiaomi отчитается о продажах за первые выходные, как она всегда делает. По показателям продаж будет сразу понятно, готовы ли люди пользоваться смартфоном Xiaomi Redmi 6 на базе процессора MediaTek, или же его ждет провал, как и многих других телефонов, оснащенных вычислительным чипом от этого производителя.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Китай Qualcomm Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
сегодня, 11:57 Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
Ілля Кенігштейн 299
В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
сегодня, 08:35 В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
Ольга Черненко 1270
Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
16 июня, 22:01 Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
Олексій Чибісов 4297
Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
16 июня, 20:03 Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
Дмитро Снєгирьов 2916
Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
16 июня, 19:03 Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
Наталія Заболотна 639
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук