Представители Xiaomi оправдали "провальный" Redmi 6

Недавно компания Xiaomi официально анонсировала Redmi 6, на который многие пользователи возлагали большие надежды. Однако новинку почти сразу назвали провальной, ведь смартфон получил процессор от компании MediaTek. И вот представители компании решили прокомментировать использование именно этого чипсета в своем телефоне.

Об этом сообщает akket.com.

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По словам представителей Xiaomi, использование процессора MediaTek в телефоне Redmi 6 вовсе не делает мобильное устройство плохим. Производитель уверяет, что с производителем чипов заключили соглашение, в рамках которого он будет выпускать драйвера и прочее необходимое программное обеспечение по меньшей мере в течение двух лет. Это означает, что провальный Xiaomi Redmi 6 будет получать новейшее программное обеспечение операционных систем Android по меньшей мере в течение трех ближайших лет.

Кроме того, по словам Xiaomi, перед использованием чипа MediaTek Helio P22, который состоит из 8 ядер, компания в течение нескольких месяцев тестировала его. За все это время не было зафиксировано проблем с нагревом или производительностью. Даже при максимальной нагрузке данный чип производительнее Snapdragon 845, который установлен в модель Redmi 5.

Таким образом компания-производитель оправдала использование процессора MediaTek в своем телефоне и попросила дать Xiaomi Redmi 6 шанс доказать, что хорошие мобильные устройства с чипом под тайваньским брендом все же могут быть качественными и интересными.

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Нельзя не заметить, что продажи этого мобильного устройства уже начались, а произошло это 15 июня. Ближайшего понедельника, скорее всего, Xiaomi отчитается о продажах за первые выходные, как она всегда делает. По показателям продаж будет сразу понятно, готовы ли люди пользоваться смартфоном Xiaomi Redmi 6 на базе процессора MediaTek, или же его ждет провал, как и многих других телефонов, оснащенных вычислительным чипом от этого производителя.

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