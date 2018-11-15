Представителю фармкомпании, который рассказал о взятках для СБУ, "шьют" обвинительный приговор

Расследование уголовного производства против Сергея Христинченко, который рассказал о требованиях взяток и давлении со стороны управления Сергея Семочко в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом", стремительно завершилось после выхода сюжета в эфир.

Христинченко работает директором департамента в компании "Диавита", занимающейся поставкой диализных препаратов, пишет Bihus.Info.

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10 октября, через неделю после выхода программы в эфир, Винницкая местная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве, где Христинченко является одним из трех фигурантов.

Это дело (№ 42016101070000154) было начато еще летом 2016 года и расследовалось совместно столичной прокуратурой и Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности – простыми словами возглавляемой Семочко экономической контрразведкой СБУ.

Дело против "Диавиты" началось еще летом 2016-го



Дело против "Диавиты" началось еще летом 2016-го

Во время подготовки сюжета Христинченко называл уголовные дела против "Диавиты" давлением со стороны СБУ из-за отказа фирмы платить взятки спецслужбе.

Им очень важно было показать, что не платить нельзя,

– убежден Христинченко.

Уголовное производство касается тендеров, в которых принимала участие "Диавита". По версии следствия, Христинченко (организатор) с главным специалистом-нефрологом МЗ и заведующей Центра нефрологии и диализа Винницкой областной клинической больницы (соучастники), сговорились вместо открытых конкурентных торгов организовать закупку больницей диализных препаратов именно в "Диавиты" за неконкурентной переговорной процедурой и по завышенным ценам.

Для этого, по мнению следствия, специалист Минздрава готовил разъяснения относительно невозможности замены производителя препаратов у больных на почечную недостаточность. Эти разъяснения и послужили основанием для проведения именно переговорной процедуры в одного участника, который является единственным поставщиком препаратов от производителя, чьими препаратами уже лечатся больные. Неправомерная выгода от завышения цены, по мнению следователей, должна была составить 3,5 миллиона гривен.

Эта закупка за переговорной процедурой так и не состоялась из-за вмешательства Антимонопольного комитета (его обжаловал поставляющих препаратов другого производителя). Однако, по мнению следствия, преступление не было закончено по причинам, которые не зависели от воли подозреваемых. Соответственно, всех троих подозревают в завершенном покушении на преступление, которое могло заключаться в злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге и присвоении государственных средств.

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Интересно, что в мае 2018 года ГУ Нацполиции в Винницкой области (в которого производство оказалось после ряда передач) постановило дело закрыть в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Копию постановления Bihus.Info предоставил Христинченко.

В постановлении о прекращении производства указано, что выставленная "Диавитой" на переговорной процедуре цена была завышенной, потому что впоследствии, по результатам открытого тендера, этот же препарат у этой же фирмы закупили существенно дешевле. Однако, факта злоупотребления служебным положением со стороны медчиновников следователи не подтвердили.

По заключению полиции, медчиновники руководствовались не корыстными мотивами, а медицинскими протоколами: пациентов во всем мире принято неизменно лечить препаратами одного диализного производителя, клинических исследований о возможности замены на препараты другого нет. Поэтому в мае следователи пришли к выводу, что медики собирались закупить препараты конкретного производителя, без конкуренции, с целью избежания негативных последствий для жизни и здоровья пациентов.

Через месяц после закрытия производства ГУ Нацполиции в Винницкой области, в июне, прокуратура отменила соответствующее постановление, а в октябре это же управление полиции же утвердило обвинительный акт.

Видео расследования программы " Наши деньги с Денисом Бигусом"

Напомним, в расследовании шла речь о бывшем чиновнике СБУ и действующем сотруднике Службы внешней разведки Сергее Семочко, который во времена пребывания во главе экономической контрразведки СБУ вмешивался в закупку лекарств для диализа. А эти вмешательств вызвали остановку закупок и нехватку препаратов, из-за чего умерло две сотни человек.



Кроме того, журналистам удалось вычислить семью Семочко и обнаружить, что за последние три года ее члены скупили три поместья в Козине общей стоимостью в восемь миллионов долларов, чего не могли позволить официальные доходы членов семьи. А еще оказалось, что семья новоиспеченного разведчика имеет российские паспорта и часто бывает на территории аннексированного Крыма.



В ноябре 2018-ого фигурант журналистского расследования программы "Наши деньги" первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко подал в суд на Зао "Телерадиокомпания Люкс", то есть 24 канал и ведущего программы "Наши Деньги" Дениса Бигуса.