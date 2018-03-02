Представительница Евровидения-2016 от Азербайджана сняла романтический клип во Львове: видео

Азербайджанская певица Самра Рагимли (Samra Rahimli) сняла клип на песню "Hypnotized" в центральной части Львова.

В 2016 году артистка представляла страну на международном конкурсе Евровидение-2016 в Стокгольме, Швеция, с песней "Miracle" ("Чудо"), где заняла 17 место.

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Для создания новой видеоработы команда певицы Самры и львовская студия "We Production" работали в 10 локациях в центральной части Львова. Режиссером нового видео клипа стал Георгий Дергачовый.



Самра и львовская студия "We Production"

Сама исполнительница, которая познакомилась с командой "We Production" на песенном конкурсе Евровидение, рассказала, что Львов ей невероятно понравился.

В первый день съемок нам очень повезло, так как было солнечно и тепло. Мы смогли снять отличные кадры прямо на улочках Львова! А на третий день, после студийных съемок, вокруг уже были сугробы снега. Львов – прекрасный и непредсказуемый город, как и сама любовь!,

– отметила Самра.

По ее словам, раньше она никогда не бывала во Львове, − имела возможность посетить только Киев и Днепр.

"Здесь все красивое и интересное. Это город-загадка, город вдохновения, во Львове вы можете найти все необходимое, очень близко и удобно. Я даже покаталась на львовском трамвае! Почему клип снимали именно здесь? – Хотелось показать в клипе уют, любовь, теплую атмосферу для влюбленных. Львов для этого идеально подходит", – подытожила артистка.

Самра Рагимли – Hypnotized: смотреть видео онлайн



Самра Рагимли на съемках клипа на песню "Hypnotized" во Львове