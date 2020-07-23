В представительстве ЕС в Украине обеспокоены пожаром в доме Шабунина
Глава представительства Евросоюза Матти Маасикас выразил обеспокоенность пожаром в доме Виталия Шабунина. Полиция расследует случай с домом главы "Центра противодействия коррупции" как умышленное уничтожение или повреждение имущества.
В ЕС обеспокоены случаем с антикоррупционером
В представительстве ЕС призвали украинскую власть тщательно расследовать инцидент с Шабуниным. Об этом Маасикас сообщил в твиттере.
Подробно Дом Шабунина ночью подожгли неизвестные: что говорит сам активист и полиция – фото
Призываю власть расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный – привлечь виновных к ответственности. Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой,
– написал глава представительства ЕС в Украине.
Что известно о пожаре в доме Шабунина
- В Киеве ночью 23 апреля вспыхнул пожар в доме главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.
- Ни активиста, ни его жены и детей в доме не было. Родители успели выйти.
- Перед воспламенением возле входа в дом прогремел взрыв. Впрочем, активист исключил вероятность взрыва газа.
- В доме работают криминалисты.
- Полиция расследует дело как умышленное уничтожение или повреждение имущества.