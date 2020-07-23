Глава представительства Евросоюза Матти Маасикас выразил обеспокоенность пожаром в доме Виталия Шабунина. Полиция расследует случай с домом главы "Центра противодействия коррупции" как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

В ЕС обеспокоены случаем с антикоррупционером

В представительстве ЕС призвали украинскую власть тщательно расследовать инцидент с Шабуниным. Об этом Маасикас сообщил в твиттере.

Подробно Дом Шабунина ночью подожгли неизвестные: что говорит сам активист и полиция – фото

Призываю власть расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный – привлечь виновных к ответственности. Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой,

– написал глава представительства ЕС в Украине.

Very disturbed by the news that the house of the anti-corruption activist Vitaliy Shabunin burned down. I call on the authorities to investigate this case and if a deliberate act – to bring the perpetrators to justice. Civil activists must feel safe to carry on their mission. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 23, 2020

Что известно о пожаре в доме Шабунина