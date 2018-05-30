Представлен новый мяч и гимн Лиги Европы

Перед началом нового сезона, УЕФА решила обновить бренд Лиги Европы. Ключевые элементы, такие как цвет и логотип, остались без изменений. Как и вид самого кубка. Однако теперь айдентика турнира получила "более острые черты".

Теперь в брендировании Лиги Европы будут преобладать так называемые "ломаные линии" и плоскости, заимствованные из ключевых элементов трофея. В первую очередь – кованые стороны кубка, которые сходятся под острым углом.

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Новые изменения и в дизайне мяча турнира, на котором тоже будет "энергетический разряд".

Дизайн мяча Лиги Европы

Новый дизайн Лиги Европы на матчах

Позаботились в УЕФА и о новом гимне для турнира.

Сам логотип и кубок же оставили без изменений.

Кубок и логотип Лиги Европы

Напомним, в Лиге Европы в сезоне 2018-2019 примут участие сразу три украинских команды – полтавская "Ворскла" стартует сразу с группового турнира. В то время как "Мариуполь" и луганская "Заря" будут начинать с матчей квалификации .