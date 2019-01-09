Представлен талисман зимних Юношеских Олимпийских игр-2020: фото и видео

9 января 2020 года стартуют III зимние Юношеские Олимпийские игры, которые состоятся в Лозанне (Швейцария). За год до начала соревнований организаторы представили официальный талисман турнира. Им стал гибридный зверек Йодли (Yodli).

Приветливый и спортивный Йодли символизирует все многообразие участников зимних Юношеских Олимпийских игр-2020. Читайте также: Самые успешные спортсмены-украинцы в 2018 году: от олимпийских чемпионов до мировых чемпионок Над его дизайном работали 140 студентов местной школы искусств и коммуникаций. Напомним, самый престижный молодежный форум, в котором примут участие сильнейшие юные олимпийцы Планеты возрастом 15-18 лет в 8-ми видах спорта, состоится в Швейцарии с 9 по 22 января.