Представлен талисман зимних Юношеских Олимпийских игр-2020: фото и видео
9 января 2020 года стартуют III зимние Юношеские Олимпийские игры, которые состоятся в Лозанне (Швейцария). За год до начала соревнований организаторы представили официальный талисман турнира. Им стал гибридный зверек Йодли (Yodli).
Приветливый и спортивный Йодли символизирует все многообразие участников зимних Юношеских Олимпийских игр-2020.
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Над его дизайном работали 140 студентов местной школы искусств и коммуникаций.
Напомним, самый престижный молодежный форум, в котором примут участие сильнейшие юные олимпийцы Планеты возрастом 15-18 лет в 8-ми видах спорта, состоится в Швейцарии с 9 по 22 января.
Источник: 24 Канал
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