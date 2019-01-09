Представление Селезнева игроком "Малаги" затягивается: названа причина

Украинский футболист Евгений Селезнев до сих пор не представлен игроком испанской "Малаги", с которой заключил контракт. "Анчоусы" перенесли представление нападающего сборной Украины.

Селезнева сегодня должны были официально представить в качестве игрока "Малаги", но его презентация отложена до завтра.

Читайте также: "Шахтер" завершает трансфер 19-летнего полузащитника

По информации La Opinion de Malaga, Евгений до сих пор не представлен игроком "Малаги" из-за разногласий испанского клуба с "Акхисаром" – предыдущий клуб украинца.

В "Малаге" надеются, что 33-летний Селезнев сможет принять участие в ближайшем матче с "Сарагосой", который состоится 13 января.

Напомним, что Селезнев прибыл в Малагу 5 января и уже успел пройти медосмотр. Игрок заключил контракт до конца сезона с возможностью пролонгации еще на два года.