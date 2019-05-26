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      Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – хто представляє інтереси олігархів у Верховній Раді, як наживаються на видачі російських паспортів у "ЛДНР" і чому нові референдуми можуть розділити Україну.

      1. Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів

      російські паспорти
      Російський цинізм, як виявляється, немає ніяких кордонів. Мало того, що у Кремлі зробили масштабну міжнародну провокацію, немовби почавши видачу аусвайсів жителям "ЛДНР", так ще й нагребли з них грошей ні за що. Цікава ситуація, чи не так?

      Російські паспорти на Донбасі: більше матеріалів

      2. Дві України в одній, союз Малоросії і Новоросії, або Реальний розкол не за горами

      Андрій Богдан
      Не розумію істерики з приводу слів Богдана щодо референдуму про домовленості з Росією. Чого ви очікували? Андрій Богдан людина призначена головою Адміністрації президента України Зеленського. І вона просто говорить, що думає насправді, тому що більше не потрібно ховатися, брехати, бути на нелегальному становищі.

      Хто такий Андрій Богдан?

      3. Українські військові помстилися терористам за вбивство побратимів (відео 18+)

      Помста бойовикам
      Ліквідація кадрового російського офіцера, який був командиром батальйону 5-ї окремої мотострілецької бригади Євгенія Шабанова з позивним "Лунь". Бойовика знищили рівно за тиждень після трагічної загибелі розвідників морської піхоти.

      Більше матеріалів про війну на Донбасі тут.

      4. Путін боїться лише одного, – Tagesspiegel

      путін
      Президент Росії Володимир Путін, президент Туреччини Реджеп Ердоган і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан мають багато спільного. Спочатку все викликало надію. Після падіння "залізної завіси" здавалось, що ліберальна демократія стане моделлю успіху, яка розповсюдиться від Варшави до Владивостока. Але...

      Огляди найцікавіших матеріалів світових медіа – читайте тут.

      5. Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють

      Олігархи
      Український олігархат – явище багатогранне і дуже заплутане. В частині бізнесу та економіки тут ще можна вивести якісь критерії приналежності бізнесменів до цієї закритої касти – наприклад, вирахувати, які підприємства кому належать і які схеми і ким використовуються.

      Корупційні схеми: хто, де, коли?

      Читайте також: Медведчук більше не буде переговірником від України з Росією щодо Донбасу

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Война на Донбассе Коррупция Публикации Владимир Путин Андрей Богдан Российские паспорта на Донбассе
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