Предстоящий бой Ломаченко посетит неожиданный гость
Звезда мирового футбола Криштиану Роналду намерен посетить следующий бой украинского украинского чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (10-1, 8 КО) Василия Ломаченко против венесуэльца Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).
Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас в своем Instagram.
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По его словам, звезда мадридского "Реала" и сборной Португалии согласился на предложение приехать на следующий поединок Ломаченко.
"Увидимся 12 мая в Нью-Йорке в Madison Square Garden", – написал Климас под фото с рукопожатием Роналду.
Напомним, ранее украинец Василий Ломаченко подарил свои боксерские перчатки Криштиану Роналду.
Источник: 24 Канал
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