Предупреждение о грозах и шквалах в Украине, а также чрезвычайном уровне пожарной опасности
В субботу, 7 июля, во многих регионах Украины прогнозируются грозы и шквальный ветер, а также чрезвычайная пожарная опасность.
Об этом сообщается в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Отмечается, что ухудшение погодных условий следует ожидать в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Харьковской областях, днем и в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях местами грозы и шквалы 15-20 м/сек.
Чрезвычайный (5 класс) пожарной опасности будет наблюдаться 7-9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей, в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.
При очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока,
– говорится в сообщении.
Сообщается, что 8-9 июля в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках бассейнов Прута и Сирета, а также на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области прогнозируется подъем уровня воды.