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      Предупреждение России: США проведут самые масштабные за 30 лет военные учения в Европе

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      Американские военные отправятся в Европу на военные учения / EPA

      США планируют весной 2020 года провести в Европе крупнейшие учения со времен окончания "холодной войны". Американские СМИ называют эти маневры предупреждением России.

      20 тысяч американских солдат высадятся в Европе и будут переброшены на восточную границу НАТО. Об этом заявил американский генерал-майор Берри Сигуин, который руководит операциями союзников из военного штаба НАТО в Бельгии. Об этом сообщает CNN.

      Актуально: Саммит НАТО-2019: о чем договорились лидеры Альянса

      Американских военных перекинут через Атлантический океан в Бельгию и Нидерланды. Оттуда через территорию Германии они будут передислоцированы в Польшу вдоль восточных границ НАТО.

      Целью учений станет предупреждение России от повторения аннексии, похожей на оккупацию Крыма в 2014 году.

      Отметим, что в Лондоне в течение 3-4 декабря состоялся ежегодный саммит лидеров НАТО. В ходе встреч главы государств-членов НАТО обсуждали отношения с Россией, признание космоса сферой оперативной деятельности и защиту Польши и Прибалтики от возможной агрессии России.

      О чем договорились лидеры Альянса на саммите НАТО-2019 в отношении России
      В НАТО утвердили доработанные планы по защите и гарантий военной безопасности Польши и стран Прибалтики из-за угрозы возможной агрессии со стороны России.

      Несмотря на признание имеющейся угрозы со стороны России, Столтенберг заявил, что Альянсу нужно усиливать отношения с ней, мол, РФ является крупнейшим и ближайшим соседом.

      В НАТО также отметили, что будут продолжать "взвешенно и ответственно подходить" к развертыванию Россией новых ракет средней дальности, а также активизируют действия по защите свобод на море и в воздухе.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости США Новости политики Пентагон НАТО
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