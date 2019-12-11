Предупреждение России: США проведут самые масштабные за 30 лет военные учения в Европе

США планируют весной 2020 года провести в Европе крупнейшие учения со времен окончания "холодной войны". Американские СМИ называют эти маневры предупреждением России.

20 тысяч американских солдат высадятся в Европе и будут переброшены на восточную границу НАТО. Об этом заявил американский генерал-майор Берри Сигуин, который руководит операциями союзников из военного штаба НАТО в Бельгии. Об этом сообщает CNN.

Актуально: Саммит НАТО-2019: о чем договорились лидеры Альянса

Американских военных перекинут через Атлантический океан в Бельгию и Нидерланды. Оттуда через территорию Германии они будут передислоцированы в Польшу вдоль восточных границ НАТО.

Целью учений станет предупреждение России от повторения аннексии, похожей на оккупацию Крыма в 2014 году.

Отметим, что в Лондоне в течение 3-4 декабря состоялся ежегодный саммит лидеров НАТО. В ходе встреч главы государств-членов НАТО обсуждали отношения с Россией, признание космоса сферой оперативной деятельности и защиту Польши и Прибалтики от возможной агрессии России.

О чем договорились лидеры Альянса на саммите НАТО-2019 в отношении России

В НАТО утвердили доработанные планы по защите и гарантий военной безопасности Польши и стран Прибалтики из-за угрозы возможной агрессии со стороны России.



Несмотря на признание имеющейся угрозы со стороны России, Столтенберг заявил, что Альянсу нужно усиливать отношения с ней, мол, РФ является крупнейшим и ближайшим соседом.



В НАТО также отметили, что будут продолжать "взвешенно и ответственно подходить" к развертыванию Россией новых ракет средней дальности, а также активизируют действия по защите свобод на море и в воздухе.