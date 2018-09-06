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Предвидеть развитие деменции можно будет на 10 лет вперед

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Деменция
Деменция / preobrazhenie.ru

Ученые научились предсказывать риск развития деменции на 10 лет вперед. Основными факторами риска являются возраст, пол и различия в гене APOE.

Исследователи из Дании убеждены, что результаты их исследования помогут определить пациентов с высоким риском деменции и назначать им эффективную профилактику, пишет Canadian Medical Association Journal.

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Деменция или старческое слабоумие – основная причина потери трудоспособности в пожилом возрасте. И эффективного лечения этого заболевания пока нет. Своевременная профилактика снижает влияние факторов риска, вызывающих развитие болезни.

К таким факторам относят возраст, пол и различия в гене, кодирующем аполипопротеин E. С возрастом все понятно – чем старше человек, тем больше вероятность того, что у него разовьется деменция. Относительно пола, по статистике, болезнью Альцгеймера, которая является причиной 60-70% деменций, чаще страдают женщины.

А вот что касается гена, то аполипопротеин E существует в трех основных изоформах – APOE2, APOE3 и APOE4. Последняя непосредственно связана с риском развития болезни Альцгеймера, ведь вызывает накопление остатков липопротеинов в головном мозге.

Деменція

Около трети случаев деменции можно было предотвратить – своевременное вмешательство и устранение таких факторов риска как курение, депрессия, гипертония, диабет, ожирение и потеря слуха может задержать или предотвратить развитие заболевания. Если мы сможем определять людей из группы риска, то благодаря профилактике мы предупредим начало болезни,
– пояснила профессор Копенгагенского университета Рут Фрикке-Шмидт.

И именно комбинация возраста, пола и вариации в гене APOE помогают определить группы с высоким риском. Так, для женщин и мужчин в возрасте 60 лет риск развития деменции 7% и 6% соответственно, для 70-летних – 16% и 12%, а для 80-летних и старше – 24% и 19%.

Хвороба Альцгеймера

Риск развития болезни Альцгеймера, сосудистой деменции и других деменций в зависимости от генотипов APOE, распределенный по полу и возрасту

Эти данные позволяют прогнозировать заболевание за 10 лет до его возможного начала. Одним из способов профилактики деменции является постоянное обучение. Нагружая мозг знаниями мы вызываем формирование новых нейронных связей. Полезно даже разгадывание головоломок. В частности, решение задач, развивающих внимание, способно на 29% снизить вероятность развития деменции через 10 лет.

Что такое деменция?
Это синдром нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга. Частота деменции увеличивается с возрастом. В Украине деменцией страдают 63 тысячи человек ежегодно заболевают более 4,5 тысячи человек.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье исследования Медицина
Источник: 24 Канал
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